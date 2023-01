Entender as posições curtas e longas na negociação de Bitcoin

Apoie o 247

A abordagem procurada na negociação de Bitcoin determina o resultado. Uma coisa certa é que os traders de Bitcoin podem potencialmente fazer retornos a curto e longo prazo, dependendo de suas preferências. A ideia principal é garantir que você compreenda claramente o conceito de Bitcoin. Dessa forma, você saberá o que está fazendo com chances mínimas de incorrer em perdas. O primeiro conceito é entender o que é o posicionamento longo e curto na Bitcoin.

Seja um principiante ou um trader experiente, é fundamental estar atento aos últimos desenvolvimentos no que diz respeito à Bitcoin. Mais importante ainda, você precisa garantir que sua negociação proporciona um bom rendimento. O immediate edge pode ser uma ferramenta ideal de análise e negociação de Bitcoin para iniciantes e veteranos. Caso você deseje investir em Bitcoin, aqui estão os pontos essenciais que você deve conhecer sobre o posicionamento de curto e longo prazo na negociação de Bitcoin:

O que é posicionamento curto e longo?

Qualquer iniciante deve se concentrar em entender quando é o momento certo para comprar ou vender sua Bitcoin sem correr o risco de perdas. A posição longa na negociação de Bitcoin significa que os traders acumulam tokens Bitcoin e permitem que o valor cresça. O período necessário para que os traders vendam depende da resposta geral do mercado. Em alguns casos, é a preferência do trader vender sua Bitcoin ou permitir que ela cresça ainda mais em valor com o tempo.

Por outro lado, o posicionamento curto na negociação de Bitcoin significa que os traders esperam que o preço do Bitcoin caia, aproveitando para comprar e acumular tokens. Ao fazer isso, os traders especulam positivamente que o preço da Bitcoin aumentará com o tempo. Em outras palavras, o posicionamento curto ressoa com a estação dos ursos, que dura um tempo significativamente curto, após o qual os preços aumentam.

A estratégia

A ideia por trás do sucesso da negociação e do investimento de Bitcoin é estabelecer uma estratégia viável desde o início. Aqui estão as coisas essenciais que você deve fazer tanto em casos de posicionamento curto como longo:

Faça a análise

A maioria das pessoas faz o movimento errado na negociação de Bitcoin devido à falta de uma estratégia analítica. É importante notar que os mercados de criptomoedas serão sempre voláteis. E isto significa que pode haver algumas flutuações inesperadas ou esperadas, dependendo de fatores externos. Se você escolher o plano de negociação longo, certifique-se de ter uma ideia do futuro do seu investimento. Da mesma forma, se você quiser entrar em um plano de negociação curto, certifique-se de comprar estrategicamente seus tokens Bitcoin para mitigar as chances de perdas no futuro. Utilize as ferramentas de análise adequadas para obter informações sobre a Bitcoin e o mercado de criptomoedas.

Saiba quando comprar ou vender

Dominar a volatilidade dos mercados de criptomoedas pode ser um grande desafio. Ainda assim, com as ferramentas e mecanismos adequados, você analisará efetivamente as necessidades e estabelecerá o momento certo para vender ou comprar. A obtenção de lucros ou perdas depende de seu tempo. Portanto, você deve saber como as notícias do mercado estão se comportando.

Obtenha alavancagem

Com base nas tendências atuais e anteriores do mercado de Bitcoin, você pode tomar vantagem e depositar I em tokens Bitcoin. Esta forma de empréstimo permite que você compre e invista em Bitcoin. Você paga a alavancagem de negociação quando vender os tokens e obtém uma margem de lucro.

Conclusões finais

Quer você seja ou não um especialista em negociação, investir nas ferramentas certas para o trading é essencial. Ele o ajuda a aprender sobre as mudanças do mercado em diferentes intervalos de tempo. Idealmente, seu foco deveria ser obter lucro, quer você opte por posições curtas ou longas em negociação de Bitcoin.

