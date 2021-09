Espanha perde liderança do Grupo B e Luis Enrique segue pessimista sobre classificação para Copa do Mundo 2022

Apoie o 247

Na última quinta-feira, 2/9, a Espanha encarou um jogo difícil contra a Suécia pela rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo do Catar. Mesmo marcando o primeiro gol com Carlos Soler, os espanhóis tiveram dificuldade em manter o placar e o resultado foi a equipe da Suécia empatando com um tiro de fora da área de Alexander Isak e virando o jogo com gol de Viktor Claesson. Vitória de 2x1 para os suecos, os colocando na liderança do Grupo B com 9 pontos. Já a Espanha caiu para a segunda posição com 7 pontos, mesmo tendo disputado um jogo a mais.

Para o capitão da Espanha, o volante Sergio Busquets, a situação da seleção agora se complica. “O grupo fica bem mais complicado agora e não temos mais as coisas nas nossas mãos. Estávamos indo bem, mas talvez tenha faltado um pouco de sorte, mas temos que continuar. Há ainda uma série de jogos até o final, mesmo se agora o cenário não for o melhor”, declarou o jogador.

Em uma situação delicada, a Espanha agora depende que a seleção da Suécia não ganhe os próximos cinco jogos, já que apenas o primeiro colocado de cada grupo garante vaga direta para a Copa e o segundo disputa a repescagem. Isto é, se as Eliminatórias terminassem hoje, a Espanha teria que brigar por uma vaga na repescagem para se classificar.

“Estamos por um fio”

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico da Espanha, Luis Enrique, se mostrou preocupado com a posição da equipe no Grupo.

“Estamos por um fio!

É difícil ser otimista neste momento. Dependemos que a Suécia não ganhe nos jogos que faltam. Já veremos, mas há que esperar por um erro do líder do grupo e não falharmos mais. Estou preocupado porque a classificação não depende só de nós”.

Ainda para Luis Enrique, seu time jogou uma boa partida, com ambição e criando chances de gol, mas com falhas na defesa e perdendo muito a bola para os suecos. “Perdemos muitos duelos e isso nos gerou mais contra-ataque do que nos últimos jogos”, afirmou.

Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo 2022, que será realizada no Catar, terá início em 21 de novembro e seguirá até 18 de dezembro, com 32 equipes disputando o ouro do maior campeonato de futebol.

Você tem algum favorito para conquistar o título mais cobiçado do mundo?

