Expansão do marketplace se reflete nos resultados do agronegócio

Com as principais variáveis de mercado e tendências para as culturas de soja, arroz, feijão, algodão e milho, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulga as Perspectivas para a Agropecuária Safra 2021/22 – Edição Grãos.

A produção total deve atingir 289,6 milhões de toneladas de grãos, e os ganhos não param aí. O documento indica uma tendência de manutenção de preços em patamares remuneradores para as principais culturas e crava um novo recorde na produção de soja, com 141,3 milhões de toneladas. O milho vai na mesma toada: podendo atingir 115,9 milhões de toneladas na próxima safra. Outro recorde. Esses números fazem o Brasil se manter entre os principais mercados do agronegócio mundial.

E ações, recursos, tecnologias e iniciativas que possam convergir os interesses de produção, compra e venda de produtos e serviços melhoram ainda mais as perspectivas. Os resultados mostram isso. Aproximar quem vende de quem quer comprar é um conceito de criação de um ambiente comum para fomentar negócios e desenvolver segmentos. Esse é o chamado marketplace ou lugar de negócios (numa tradução mais rasteira).

Primeiro marketplace na América Latina para o agronegócio, a Agrofy percebeu o potencial de um país com tamanho destaque no setor agrícola como o Brasil. Foi o encontro da maior plataforma digital do agronegócio com um dos países de maior área plantada e com o maior potencial de crescimento na produção rural.

Criada em 2015, na Argentina, a empresa chegou ao solo brasileiro em outubro de 2018 como pioneira na área. Os fundadores Maximiliano Landrein e Alejandro Larosa tentavam se consolidar no mais importante parque mundial do agronegócio. Hoje a Agrofy oferece uma plataforma com itens da cadeia produtiva, como sementes, insumos, equipamentos, serviços e até canais para a contratação de crédito rural.

Depois de dois anos se consolidando no país, a Agrofy está em processo de expansão para atuar em outras nações da América Latina. A empresa vai pavimentando a sua caminhada enquanto elabora o planejamento para conquistar o mercado europeu até transformar o mundo num grande lugar de negócios.

