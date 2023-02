Fatores Que Tornaram o Futebol Parte da Cultura Brasileira

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

O futebol está enraizado no ADN da população brasileira. O país conta com milhões de fãs que assistem não só às maiores competições no Brasil, como o Brasileirão, mas também aos torneios internacionais, especialmente o Mundial.

Mas já parou para pensar no que torna o futebol tão popular no Brasil? A resposta é mais complexa do que parece, pois a incorporação do futebol na cultura brasileira ocorreu devido a diversos fatores. Aqui estão seis das principais causas pelas quais o futebol tornou-se parte da cultura do Brasil.

Os Brasileiros São Grandes Fãs das Apostas Desportivas



De acordo com dados apresentados pela Samba Digital, uma agência de marketing desportivo brasileira, 38% dos brasileiros apostam regularmente em desporto. A maioria dos apostadores utilizam sites de apostas para reclamar ofertas de apostas grátis e bónus sem depósito .

A indústria do jogo online no Brasil foi uma das que mais cresceu recentemente, passando de uma valorização de 339 milhões de euros a 1.18 mil milhões de euros em apenas três anos.

O Brasil é o País Que Exporta Mais Jogadores



O Brasil é o país com mais jogadores a jogar internacionalmente, principalmente em campeonatos europeus . Atualmente, 1.219 jogadores de nacionalidade brasileira jogam em clubes fora do país. No entanto, este número desceu em relação aos números anteriores. Em 2020, por exemplo, o país tinha 1.535 jogadores a jogar em clubes estrangeiros.

Existem Mais de 650 Clubes Profissionais no Brasil



Seria de esperar que os países com mais clubes profissionais fossem aqueles com a população mais elevada, como a Índia e a China. Porém, na verdade, o Brasil é o país com mais clubes profissionais – atualmente 656. No resto do top 5 encontramos o México, com 245 clubes, a Turquia, com 126, a Argentina, com 124, e a Itália, com 100.

A Seleção do Brasil é a Que Possui Mais Mundiais da FIFA



Apesar de não ganhar o mundial desde 2002, o Brasil é o campeão indiscutível no que diz respeito ao número de títulos. A seleção venceu o Mundial em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, três deles com Pelé . Além disso, é a única seleção a participar em todas as 21 edições do mundial.

O Mundial Já Foi Disputado Duas Vezes no Brasil



Para além de ser um motivo de orgulho, receber o Mundial é também um grande impulso à economia e uma excelente forma de aumentar a popularidade do futebol no país. O Brasil foi o anfitrião do Mundial em duas ocasiões – em 1950 e em 2014.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.