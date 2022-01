Fernandino Queirós indicado a uma das novas promessas da música pop de 2022

Apoie o 247

Dando prosseguimento à narrativa de amor e auto valorização de seu futuro EP, o cantor português, Fernandino Queirós, lança algumas pistas sobre seu próximo single. A nova faixa mescla resiliência e ironia a uma sonoridade moderna.

Falando sobre seu último single “Call my name”, Fernandino veio para quebrar expectativas, com letra inspirada em relacionamentos e saudades. As nuances da narrativa surgem a cada virada e batida.

(Capa oficial do single “Call my name”)

“O objetivo inicial da música “call my name” era passar realmente algo impactante que lembrasse o respiro ofegante de alguém apaixonado, de toda aquela história vivida, então o drop da música conta um pouco disso, e com o beat numa cadência que envolve na sua dinâmica e instrumentação. Guitarras e synths,” resume Fernandino.

O artista faz de cada música uma história, e não foi por acaso que “Call my name” foi escolhida para ser o “lead single” do projeto, que Fernandino faz questão de não revelar datas de lançamento.

“Tenho feito algo que possa deixar as pessoas impressionadas, mas, por ser muito perfecionista confesso que não consigo gostar de nenhum trabalho a 100%”, resume Fernandino.

https://www.youtube.com/watch?v=eCSFr8kYXD4

O Futuro EP, irá incluir as faixas já reveladas, “Call my name”, “Eye to eye” e “lost”. Esta última soma dezenas de milhares de audições nas plataformas digitais, além de chegar às posições 59 e 175 do top 200 no spotify Portugal, e sendo todas #1 no Itunes Portugal durante vários dias consecutivos, com destaque em algumas rádios portuguesas.

“Esse é sem dúvida o maior projeto da minha vida, e o mais importante pois, é e será o meu cartão de visita para o público. Serão 7 músicas, e cada uma delas traz sentimentos.

Falo sobre relacionamentos tóxicos, sobre todas as minhas inseguranças, mas mostro uma gradual evolução que através do autoconhecimento foram cruciais para quem sou hoje, um homem cada vez mais seguro, que se ama e é amado. Quero mostrar para as pessoas que é possível”, sintetiza Fernandino.

Redes Sociais do Fernandino Queirós:

Instagram:

https://www.instagram.com/fernandinoqueirosoficial/

Youtube: https://www.youtube.com/c/FernandinoQueir%C3%B3smusic

Twitter:

https://twitter.com/fernandinoofc

Facebook: https://www.facebook.com/fernandinoqueirosoficial/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2hytggszcuVTmMRKGjnc0r?si=p2uSZi3wQtavFqWWmbxLlQ

