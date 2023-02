Ferramentas digitais para tornar a sua vida mais simples

Apoie o 247

Quais as principais ferramentas digitais

Correios

O correios rastreamento é sem dúvida uma das melhores ferramentas que temos à nossa disposição. Através dele, podemos ver onde nossas encomendas se encontram e qual a previsão de entrega.

Realmente é muito útil se você quer saber exatamente que dia irá receber um novo pacote.

Google Drive

O Drive começou como o serviço de hospedagem de arquivos do Google e acabou se tornando a ferramenta de trabalho colaborativo do motor de busca.

Podemos acessá-lo gratuitamente, cada usuário tem 15 GB de espaço gratuito para armazenar seus documentos, que podem ser expansíveis com uma versão paga.

Por outro lado, o aplicativo tem várias ferramentas de escritório integradas que permitem editar Documentos, Planilhas, Apresentações e Formulários do Google, mas uma das funções mais interessantes é a edição instantânea que permite editar seus arquivos de forma simples e fácil.

Evernote

Esta ferramenta é ideal para compartilhar arquivos, gerenciar notas e arquivar informações relevantes.

O Evernote também funciona como uma lista de tarefas, mas muito mais dinâmica, porque você pode anexar documentos, notas de áudio e compartilhar essas informações em tempo real com outros usuários.

Os alunos tiram muito proveito dessas ferramentas ao organizar suas anotações de aulas.

Se preferir trabalhar de forma flexível, esta ferramenta é ideal. Permite-lhe capturar em digital tudo o que está passando pela sua mente e que normalmente anotava num papel.

Além disso, também está disponível no aplicativo, para que você possa aproveitar ao máximo.

Calculadora

Na internet temos à nossa disposição uma infinidade de tipos de calculadora. Isso certamente torna a nossa vida mais simples.

Esqueça a ideia de ter que pegar um papel para fazer contas. Agora tudo é feito através do computador ou do celular.

Slack

Esta ferramenta ganhou popularidade nos últimos meses em comparação com os seus concorrentes. É uma aplicação de trabalho colaborativo que tem como objetivo remover o e-mail como principal ferramenta de comunicação nas empresas.

O Slack permite que os membros de uma equipe criem um espaço de trabalho composto por canais que permite conversas via chat, voz ou vídeo.

Outras grandes vantagens é a capacidade de adicionar importantes aplicações de terceiros como Google Drive, OneDrive, Dropbox e Trello.

RescueTime

A distração também é um dos maiores obstáculos à produtividade. Sabemos que hoje em dia nos tornamos muito dependentes dos dispositivos móveis.

Mesmo que sejam nossas ferramentas de trabalho, temos ao alcance de um clique um centro infinito de distrações nas redes sociais e na internet que nos afastam dos nossos objetivos.

O aplicativo RescueTime foi projetado para reduzir o tempo que passamos na frente do celular ou computador e identificar em quais aplicativos gastamos mais tempo.

O melhor de tudo é que você pode agendar notificações para receber alertas quando tiver atingido um determinado tempo de uso.

Portal de notícias

Não importa de onde você seja, pode ser Porto Alegre, São Paulo, Brasília ou Fortaleza, você sempre terá à sua disposição uma infinidade de notícias na internet para ficar bem informado em todo o que acontece na sua cidade.

Trello

Finalmente, contamos com o Trello. Uma ferramenta online de gestão de projetos que torna a organização de tarefas e a colaboração uma missão simples.

No Trello você pode criar placas às quais você pode adicionar listas e cartões, como se fosse um tabuleiro, permitindo que você possa apreciar de relance tudo o que você precisa para o seu projeto.

Os cartões podem conter listas de tarefas, imagens, anexos, datas de entrega, etiquetas coloridas e comentários de colegas de equipe.

Uma das grandes vantagens do Trello é a sua interface simples e a sua apresentação visual que permite em uma rápida olhada ver todas as suas tarefas tanto a partir do computador como do celular.

