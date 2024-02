Flamengo é favorito na bet365 no clássico contra o Vasco pelo Carioca-24

O primeiro clássico do Campeonato Carioca de 2024 vai envolver no próximo domingo (04) os dois clubes mais populares do futebol no Estado do Rio de Janeiro. edit

Vasco e Flamengo se enfrentarão às 19 horas no Estádio do Maracanã e o favoritismo em casas de apostas como a Bet365 é do rubro negro da Gávea.

O duelo, conhecido como Clássico dos Milhões justamente pela força das duas torcidas, valerá pela sexta rodada do Cariocão-24, que classificará apenas quatro dos 12 participantes da fase inicial para a semifinal do torneio. O Estadual nos últimos anos tem servido mais para que os clubes façam seus ajustes para a disputa das principais competições da temporada como o Brasileirão, a Copa do Brasil e, em termos internacionais, Libertadores e Sul-Americana.

O Flamengo, recordista de taças no Estado do Rio, com 37 conquistas, tenta quebrar a hegemonia recente do Fluminense, que derrotou o próprio rubro negro nos dois últimos e detém o bicampeonato. Já com um elenco muito forte, o clube da Gávea não fez tantas contratações para a temporada, mas tem no banco o trunfo do ex-treinador da seleção Brasileira, Tite.

O Vasco tem24 títulos estaduais, mas não conquista o Carioca desde 2016, quando derrotou o Botafogo na decisão. O Cruzmaltino passou dois anos na Série B, mas voltou à elite no ano passado e teve de lutar muito para evitar uma nova queda. Entretanto, a diretoria foi às compras a partir do segundo semestre de 2023 e renovou bastante o elenco do Gigante da Colina, que agora conta com estrelas como o francês Payet, conhecido por sua grande habilidade e poder ofensivo. O técnico é o competente argentino Ramon Díaz, que não só salvou o time da queda no ano passado como lhe deu muita mais consistência ofensiva.

Ao logo da história os clubes se enfrentaram 419 vezes, com vantagem flamenguista, que tem 162 vitórias contra 139 do arquirrival. Ocorreram 118 empates no Clássico dos Milhões desde 26 de março de 1922, data do primeiro duelo entre rubro negros e cruzmaltinos. No último confronto deu Flamengo, por 1 x 0, em outubro de 2023, gol marcado por Gerson. A partida valeu pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Na casa de apostas bet365 o Flamengo está sendo cotado a 1.83 na bet365 e o Vasco a 3.75. Para o empate as odds de momento estão em 3.40 na mesma operadora. A opção de lance com ambas as equipes marcando na etapa inicial do clássico carioca está em alta nas casas de apostas nacionais e estrangeiras e o placar de 2 x 1 para o rubro negro da Gávea desponta como o de maior probabilidade segundo os apostadores no confronto marcado para o Maracanã.

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitas a mudanças até a data de realização da partida no Estádio do Maracanã pela sexta rodada do Campeonato Carioca de 2024.

