Flamengo vai conseguir recuperar com o seu novo técnico?

Se existe um erro de casting, esse foi Paulo Sousa. Principalmente porque o técnico português estava comprometido e foi preciso uma verdadeira novela para que pudesse estar disponível para o Flamengo. Ora, se o início já esteve muito longe de ser perfeito, sua curta passagem pelo Flamengo não só foi muito prejudicial para sua imagem enquanto técnico de time, como também a diretoria do Fla está agora mais pressionada do que nunca para conseguir encontrar uma solução que possa entregar de imediato. Será que a chegada de Dorival se apresenta como a melhor no mercado?

A verdade é que, em termos de experiência do futebol brasileiro, Dorival seria uma das melhores opções no mercado. Com um excelente trabalho no Ceará, a diretoria do Flamengo ficou convencida que o técnico poderia conseguir organizar, de uma vez por todas, todo o elenco, para ainda fazer algo bonito nesta temporada. Ainda que os sites especializados, como a Esporte Bet , estão muito longe de colocarem o time do Flamengo como sendo um dos favoritos para ganhar o Brasileirão Série A.

Arranque do Flamengo no Brasileirão é um dos piores

Mesmo com o forte investimento do time, a realidade é que Paulo Sousa e sua equipe acabaram por deixar o time em um posicionamento muito ruim, sendo um dos piores arranques dos últimos anos. Com apenas 4 vitórias em 13 jogos, a verdade é que o time do Flamengo está em 14ª lugar, levantando sérias dúvidas em como o Fla poderia recuperar para terminar no top 5 do Brasileirão. Não esquecer que a entrada direta na Copa Libertadores seria sempre algo muito importante para o time brasileiro. Somando a isso, todas as mudanças e ainda os rumores que podem estar colocando jogadores como Gabigol ou Bruno Henrique bem longe do time do Rio de Janeiro, não estão ajudando em nada toda a estabilidade que seria muito necessária para o time do Flamengo que precisa, urgentemente, de vitórias. Mais uma vez, será que Dorival será a escolha mais acertada para que se consiga recuperar de uma temporada que está praticamente falida, mesmo estando ainda em sua primeira metade?

Flamengo continua sendo o time brasileiro que mais investe

É preciso ainda realçar que o time do Flamengo continua sendo o time brasileiro que maior capacidade financeira tem conseguido demonstrar. Tal prova que não é por problemas financeiros que o time possa estar bem atrás de outros rivais, com especial destaque para o time do Palmeiras. Assim, e com a chegada já confirmada de Everton Cebolinha , é realmente de esperar que esse novo reforço possa ser um passo em frente para esse time do Flamengo. Como é evidente, os torcedores continuam bastante descontentes, especialmente se um de seus melhores jogadores aceitarem sair já nos próximos meses. É importante notar que muitos desses rumores estão apontando para a saída de jogadores que foram responsáveis pela conquista da Copa Libertadores mais recente. Logo, a gestão da diretoria do Flamengo será agora um enorme desafio, que não deverá ser invejado.

