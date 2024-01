Fluminense estreia no Carioca contra o Volta Redonda com favoritismo na Bet365

Apoie o 247

O duelo acontecerá a partir das 21h30 no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Sul Fluminense, e terá a transmissão ao vivo em TV aberta.

O tricolor das Laranjeiras teve uma grande temporada no ano passado e, além do segundo título carioca em sequência vencendo mais uma vez o Flamengo na decisão, conquistou pela primeira vez a Taça Libertadores, no primeiro e único torneio internacional de sua história até o momento.

Para o confronto desta quinta-feira no Raulino de Oliveira o Fluminense deverá ter Marcão no banco. Fernando Diniz, e a maioria dos titulares que levaram o clube à conquista da Libertadores e foram goleados pelo Manchester City na final do Mundial da Fifa, não estarão em campo contra o Voltaço. Os principais atletas do tricolores só voltarão às atividades habituais no próximo dia 23.

Apesar de usar alguns jogadores da base existe a possibilidade de os torcedores tricolores já verem em campo o veterano Renato Augusto, recentemente contratado junto ao Corinthians. Marcão relacionou o meia, que poderá fazer sua estreia por ter tido ótimo desempenho nos dez dias de treinamentos com o grupo.

O zagueiro Antônio Carlos e o goleiro Felipe Alves, outros reforços do clube para a temporada, também têm chance de participar da partida. O jogo entre Volta Redonda e Fluminense terá a transmissão ao vivo para todo o Brasil pela Rede Bandeirantes de Televisão.

Na casa de apostas Bet365 o Fluminense é favorito para sair com os três pontos do estado do adversário. Neste bookmaker internacional o atual bicampeão carioca tem odds de momento de2.30, enquanto o Volta Redonda tem cotação de 2.75 e o empate 3.20. O placar de preferência nesta empresa é de 1 x 0 para os visitantes, seguido de 2 x 1 também para o tricolor da capital.

O Volta Redonda teve uma ótima participação no Cariocão do último ano, terminando a competição na quarta posição, à frente inclusive do Botafogo, mas foi goleado pelo mesmo Fluminense que enfrenta na estreia deste ano pelo impiedoso placar de 7 x 0 e ficou de fora da decisão do estadual.

O Fluminense conquistou o Campeonato Carioca em 33 oportunidades, apenas atrás do Flamengo, que tem 37, entre os maiores ganhadores do torneio estadual, que foi disputado pela primeira vez em 1906, quando o próprio tricolor das Laranjeiras se sagrou campeão.

Se levantar o troféu também este ano e se tornar tricampeão, o Fluminense repetirá um feito que realiza desde os anos 80. O último tricampeonato do clube aconteceu em 1983/1984/1985. Na época o tricolor também se sagrou campeão brasileiro em 1984, vencendo o Vasco na final com um gol do paraguaio Romerito.

Apesar de ser bicampeão no estado e ter levantado o troféu da Libertadores no ano passado o time comandado por Fernando Diniz não tem o favoritismo nas casas de apostas para levar o título carioca de 2024. Na Bet 365, por exemplo, a preferência é pelo Flamengo, que na última temporada passou em branco e, mesmo com seu elenco milionário, não conquistou nenhum torneio.

