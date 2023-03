Futuro do futebol brasileiro é incerto

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Até a Copa de 2006, a Seleção Brasileira tinha à disposição uma enorme variedade de craques. Frequentemente, uma injustiça era cometida e algum grande jogador acabava ficando fora de uma convocação. Um caso emblemático foi o de Alex, que era tido como nome certo em 2002, mas acabou sendo preterido por Felipão. A situação nos últimos anos, porém, mudou drasticamente, e a qualidade do futebol brasileiro parece estar em queda livre. Será que isso pode mudar no futuro próximo? Se você gosta de fazer previsões esportivas, aproveite o Código promocional Betano e desfrute desse universo.

Nos últimos anos, o grande nome do futebol brasileiro vem sendo Neymar. Mas o camisa 10 do Paris Saint-Germain nunca entregou aquilo que se esperava – ou o que uma parte da crônica esportiva alimentava. Embora seja, sim, muito talentoso, o atacante costuma deixar a desejar em momentos decisivos, em jogos contra grandes adversários.

Talvez por isso nunca tenha tido chances reais de vencer o prêmio de melhor jogador do mundo. Neymar é um caso típico de nosso futebol atual: excesso de dribles, provocações, mas pouco poder de decisão na era da verdade. Ainda assim, é possível reconhecer nele uma técnica e uma habilidade apuradas.

Com o “menino Ney” já tendo passado dos 30 anos, porém, a pergunta que fica é: ruim com Neymar, pior sem ele? Quem poderá substitutir o camisa 10 da Seleção Brasileira nos próximos anos? Ainda não parece ter surgido no Brasil algum jogador que se aproxime de sua qualidade. Isso mostra que o futebol nacional está em franco declínio e sua reestruturação parece cada dia mais difícil.

Não que faltem bons jogadores para a Seleção. Vinícius Jr, Gabriel Martinelli, Rodrygo, Bruno Guimarães, entre tantos outros, são talentosos. Mas quão longe estamos de um período em que, no mesmo time, jogavam Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo. Se Neymar ser o craque do Brasil já era um sinal dos tempos, a situação parece que ainda pode ficar muito pior.

Ao longo dos últimos anos, o Brasil tornou-se coadjuvante no futebol internacional. Nas quatro Copas passadas, a Seleção Brasileira foi eliminada três vezes nas quartas de final – na única vez que avançou até a semi, tomou 7 a 1 da Alemanha. O futuro do futebol brasileiro, portanto, é bastante nebuloso. A esperança, como sempre, é que nossos garotos da periferia façam tudo sozinhos e, sem contar com planejamento e organização, vençam no talento e reergam o futebol nacional.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.