Garanta melhores ofertas enquanto joga

A concorrência presente entre os diversos cassinos online disponíveis hoje em dia fez com que as empresas responsáveis por tais sites e aplicativos tivessem que se reinventar para atrair novos usuários. Em paralelo, cotidianamente, novos cassinos virtuais são apresentados ao público brasileiro, o que pode fazer com que muitos entusiastas deste ramo fiquem indecisos sobre qual escolher para aproveitar os jogos online.

Existem cassinos online temáticos que possuem alguns elementos visuais interativos e outros possuem uma postura mais séria. Além das diferenças visuais, também há os que trabalham com dinheiro convencional – como, por exemplo, o real brasileiro – e outros que aceitam transações com criptomoedas. Apesar de existirem diferenças entre os cassinos online no mercado, eles possuem uma característica em comum que é a principal responsável por atrair e fidelizar novos jogadores: os bônus.

É comum existirem bonificações destinadas a novos e antigos usuários, porém, as gratificações de boas-vindas são as que mais se destacam, principalmente nos novos cassinos online , que disponibilizam ofertas atrativas para ganhar destaque dentro deste nicho tão concorrido – motivo pelo qual estão sendo escolhidos por vários jogadores iniciantes.

As melhores ofertas deste gênero estão expostas logo a seguir. Confira!

Bônus de depósito

Os bônus de depósito consistem em um acréscimo sobre o valor inserido em uma conta de cassino online, sendo o tipo de oferta mais comum para novos jogadores . O seu funcionamento se dá por meio de porcentagens sobre o valor total depositado.

Por exemplo, caso o cassino disponibilize um bônus de 100% até R$ 300,00, isso significa que depósitos até este valor serão dobrados. Se o usuário inserir um montante de R$ 100,00, o seu saldo final será R$ 200,00, e assim por diante.

Rodadas grátis

As rodadas grátis também estão presentes dentro dos novos cassinos online e permitem que os usuários aproveitem alguns jogos selecionados pela empresa gratuitamente. Esta promoção é comumente utilizada nos populares caça-níqueis, que são muito buscados pelos jogadores de cassino online.

Bônus para antigos jogadores

Apesar de os bônus de boas-vindas, normalmente, se destacarem e serem responsáveis por trazer novos usuários para dentro dos cassinos, é importante ressaltar que estes estabelecimentos digitais costumam oferecer bonificações para jogadores que já estão ativos dentro do site ou aplicativo. Dentro das opções para antigos jogadores, é comum encontrar as gratificações de depósito e rodadas grátis, porém, alguns cassinos online oferecem vantagens a mais, como, por exemplo, programas de fidelidade que dão acesso a promoções exclusivas, saque facilitado, gerente VIP, entre outras opções.

Para garantir as melhores ofertas enquanto joga, mantenha-se atento às abas promocionais e fique de olho no seu e-mail cadastrado no site para não perder nenhuma oportunidade.

