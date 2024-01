Gauchão de 2024 tem Grêmio como favorito na bet365 para conquistar o hepta

Apoie o 247

O Campeonato Gaúcho de 2024 começa neste dia 20 (sábado), com o atual hexacampeão, o Grêmio, em campo contra o traiçoeiro Caxias no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O tricolor de Porto Alegre tem o favoritismo na casa de apostas bet365 para conquistar mais uma taça e manter a sequência vitoriosa no estadual.

O confronto inicial do Imortal pelo Gauchão-24 ocorrerá às 16h30 e, mesmo sem contar mais com o uruguaio Luís Suárez, que acertou sua ida para o Inter de Miami, dos Estados Unidos, o Imortal segue com um elenco forte para a temporada.

Bet365 inscrição » – R$500 em créditos de aposO Grêmio contratou por empréstimo o meia-atacante Soteldo, que teve um bom desempenho pelo Santos em 2023, além de seu companheiro no Peixe, o volante Dodi, adquirido em definitivo pelo tricolor de Porto Alegre. A diretoria do Imortal ainda tenta acertar com Du Queiroz, ex-Corinthians, o camaronês Aboubakar, que já tem uma proposta do clube brasileiro em mãos, e Lautaro Diaz, do Independiente Del Valle, que também tem chance de migrar para o Brasil.

O tricolor tem 42 títulos estaduais e com os seis conquistados em sequência se aproximou do arquirrival Internacional, que tem três a mais e não levanta a taça do Gauchão desde 2016. O Novo Hamburgo conquistou seu primeiro campeonato em 2017 e depois só deu Grêmio.

Para tentar impedir mais um título do maior rival o Internacional foi às compras e tem sido mais agressivo que seu principal adversário na luta pela taça. Por enquanto o Colorado já contratou o argentino Lucas Alario, o zagueiro Robert Renan, que esteve no Zenit da Rússia e renovou com uma de suas estrelas em 2023, o ótimo meia Alan Patrick.

Na temporada passada o Inter terminou o Campeonato Brasileiro na nona colocação, com 55 pontos, e conseguiu a classificação apenas para a Copa sul-Americana. O Grêmio, por outro lado, ficou com o vice-campeonato, com 13 pontos a mais que o Colorado.

O Gauchão de 2024 terá uma mudança no regulamento em relação ao ano passado. Oito dos 12 clubes que começarão a disputa, e não mais quatro, se classificarão para a próxima fase. Agora o estadual terá quartas de final com jogo único para definir quem seguirá para a semifinal.

Além da dupla Gre-Nal, o Juventude, que voltou à elite do futebol brasileiro no ano passado, também é considerado pelos apostadores da Bet 365 um dos postulantes à taça, embora com possibilidades bem reduzidas em relação aos clubes da capital. O time da Serra Gaúcha tem o veterano Nenê, ex-Vasco e Fluminense, como uma de suas maiores estrelas para a temporada. O Caxias, maior rival do Juventude, fecha a lista de preferidos para levantar o troféu no estadual do Rio Grande do Sul.

Abaixo as cotações na bet365 para a conquista do título gaúcho deste ano, que começará no próximo dia 20.

Grêmio: 1.91

Internacional: 2.00

Juventude: 8.00

Caxias: 23.00

Maiores campeões gaúchos na história

Internacional: 45 títulos

Grêmio: 42

Guarany de Bagé: 2

Juventude: 1

Caxias: 1

Brasil de Pelotas: 1

Novo Hamburgo: 1

Bagé: 1

Riograndense: 1

Cruzeiro: 1

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitos a mudanças ao longo do campeonato.

