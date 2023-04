GGPoker compartilha cronograma para o World Festival; A maior série de torneios de poker online de todos os tempos

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Você está pronto para levar o seu jogo de poker online para o próximo nível? Prepare-se porque a GGPoker está prestes a trazer o calor com a maior série de torneios de poker online do mundo de todos os tempos, o GGPoker World Festival, com inacreditáveis $200 milhões garantidos em prêmios!

Este evento épico está programado para acontecer de 1º de maio a 6 de junho, e os jogadores de todo o mundo competirão por sua parte do enorme prêmio em dinheiro. Haverá uma ampla variedade de torneios para atender jogadores de todos os níveis, com buy-ins que variam de apenas alguns dólares para os jogos de maior risco imagináveis.

Mas não são apenas os prêmios que tornam este evento tão especial. A GGPoker é conhecida por sua abordagem inovadora ao poker online, e eles fizeram de tudo para garantir que o Festival Mundial seja uma experiência inesquecível para todos os participantes. Haverá uma série de eventos especiais, promoções e desafios para manter as coisas frescas e emocionantes ao longo de toda a série.

Então o que você está esperando? Se você é um fã de poker, este é um evento que você simplesmente não pode dar ao luxo de perder. Se você é um profissional experiente ou um recém-chegado ao jogo, o GGPoker World Festival é a oportunidade perfeita para testar suas habilidades contra os melhores jogadores do mundo e competir por algumas somas de dinheiro que realmente mudam a vida. Portanto, certifique-se de verificar a programação na parte inferior do artigo para traçar seu caminho nos livros de história do poker.

Destaques do GGPoker World Festival

O GGPoker World Festival está definido para apresentar alguns dos maiores e mais emocionantes torneios de poker já vistos, e os eventos emblemáticos não são exceção.

“O GGPoker World Festival reescreve a história – com pelo menos US $ 200 milhões para jogar, é a maior série já vista no poker online”, disse Daniel Negreanu, embaixador global da GGPoker. Com quatro níveis de buy-ins a partir de $ 2,50 dólares, é para cada jogador de poker lá fora, se você jogar uma vez por mês com seus amigos ou sentar-se nos maiores apostadores a cada semana!

Tabelas de classificação do GGPoker World Festival

O GGPoker World Festival não é apenas sobre os enormes prêmios oferecidos em torneios individuais. É também sobre as tabelas de classificação que estão disponíveis, que dão aos jogadores um incentivo extra para ter um bom desempenho ao longo da série.

Existem quatro tabelas de classificação diferentes para escolher, uma para cada nível de buy-in – baixa, média, alta e super, com cada tabela de classificação com US $100.000 em disputa.

A maneira como as tabelas de classificação funcionam é simples – os jogadores ganham pontos para cada evento em que jogam. O número de pontos ganhos depende do buy-in do evento, com buy-ins mais altos atribuindo mais pontos. Quanto mais eventos um jogador competir, mais pontos eles podem ganhar e mais alto na tabela de classificação eles podem subir.

No final da série, os jogadores que ganharam mais pontos em cada tabela de classificação receberão uma parte do prêmio de $ 100.000 dólares. Isso significa que, mesmo que um jogador não consiga vencer um dos eventos, ele ainda terá a chance de sair com um prêmio significativo se tiver um desempenho consistente em toda a série.

Prepare-se para o GGPoker World Festival com um bônus de boas-vindas de 600 dólares

Agora é a hora de participar do GGPoker se você ainda não tiver uma conta. Baixe o GGPoker, crie sua conta e faça seu primeiro depósito sabendo que o GGPoker corresponde ao seu depósito inicial de 100% até um máximo de 600 dólares.

O bônus é liberado para o saldo da sua conta em incrementos de 1 dólar cada vez que você contribui com 5 em rake líquido de cash no jogo ou paga em taxas de torneio. Você tem 90 dias completos para liberar o máximo de bônus possível.

Além disso, todos os novos jogadores da GGPoker que se inscreverem e verificarem completamente sua conta de 27 de abril a 8 de maio receberão um ingresso gratuito para o evento de inauguração do Mystery Bounty Grand Opening, sujeito a restrições de licenciamento.

Além disso, novos jogadores depositantes podem se envolver promoção e Lua de Mel. A promoção gira em torno de completar desafios diários. Completando apenas três, você ganha um prêmio. Complete todos os 30 e você terá recebido 170 dólares em dinheiro e 180 dólares em outras recompensas além do seu bônus de boas-vindas de 600 dólares!

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.