Grande Prêmio de Fórmula do Bahrein

A nova temporada da Fórmula 1 em 2023 já começou. A primeira corrida aconteceu no Bahrein em 5 de março. Vale ressaltar que em 2023 três Grandes Prêmios serão realizados nos EUA. 7 de maio em Miami, 22 de outubro em Austin e 18 de novembro em Las Vegas. Ao mesmo tempo, a corrida em Las Vegas ainda precisa da confirmação da própria pista.

A Itália também sediará duas corridas - no dia 21 de maio, o Grande Prêmio da Emilia-Romagna (na pista de Imola), e no dia 3 de setembro, as equipes já estão lutando na pista de Monza.

Além disso, o Grande Prêmio da China e do Catar retornará ao calendário da Fórmula 1 em 2023. Assim como em 2022, a Alemanha não sediará a etapa da Fórmula 1. Também não haverá corridas em Portugal e na Turquia.

O final da temporada acontecerá em Abu Dhabi no dia 26 de novembro.

Neste artigo, falaremos sobre a corrida que já aconteceu no Bahrein. Foi um espetáculo verdadeiramente espetacular com momentos inesperados que mantiveram os espectadores em constante deleite e tensão. Vale ressaltar que o Bahrein se tornou o primeiro país da região a adotar a Fórmula 1 em 2004. Nos últimos 17 anos, o circuito produziu alguns dos momentos mais emblemáticos da F1 moderna, desde o duelo no deserto em 2014 até a emocionante abertura de 2021, Bahrein é um espetáculo constante sob o céu noturno do deserto.

O Circuito Internacional do Bahrain é um circuito moderno e desafiador de 5,4 milhas, composto por 15 curvas, incluindo várias retas muito longas. A pista também tem uma seção de alta velocidade que é particularmente desafiadora para os pilotos. Os fãs de corrida lotam o Bahrein para ver os pilotos de Fórmula 1 colocarem suas habilidades à prova em uma pista tão desafiadora.

O evento completo de fim de semana começou com a familiarização com a pista e a configuração de seus carros. Os treinos classificatórios aconteceram no sábado, onde os pilotos competiram para determinar suas posições de largada para a corrida de domingo.

A corrida em si aconteceu no domingo e foi o evento mais esperado do fim de semana. Os pilotos largaram de acordo com sua posição na classificação e disputaram uma corrida de 57 voltas. Durante a corrida, os pilotos enfrentaram muitos desafios, como ultrapassagens, pit stops e a necessidade de manter a concentração por longos períodos de tempo.

Para os pilotos, o Grande Prêmio de Fórmula do Bahrein é uma das corridas mais desafiadoras do calendário. A pista é exigente tanto para o carro quanto para o piloto, com longas retas seguidas de curvas apertadas que exigem habilidade e precisão. Além disso, as altas temperaturas no Bahrein adicionam um desafio extra, tornando a corrida ainda mais difícil para os pilotos.

A corrida começou com uma largada limpa, mas o piloto da Red Bull Sergio Perez teve uma largada ruim e perdeu seu P2 para o piloto da Ferrari Charles Leclerc antes da primeira curva. Mas depois de apenas uma volta, Max Verstappen estava à frente de Leclerc por um segundo. Enquanto isso, Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, subiu de 12º para 8º, enquanto o estreante Logan Sargeant também fez um ótimo trabalho para a Williams, terminando em 13º depois de largar em 16º.

O primeiro pit stop foi feito na 10ª volta pelo piloto da Alpine Pierre Gasly. Depois dele, pilotos como Yuki Tsunoda e Lando Norris também fizeram pit stops nos Hards.

No meio da corrida, Verstappen estava quase 14 segundos atrás. à frente de seu companheiro de equipe Perez, com Alonso em terceiro. Na volta 3, Leclerc abandonou o P34 para passar do Hard para o Hard, com Alonso ainda perdendo seu segundo pit stop e subindo para o P3.

Verstappen continuou liderando a corrida e estava com pneus macios, já tendo completado 21 voltas com eles na volta 37. Ele tinha uma vantagem confortável de mais de 37 segundos sobre Perez, que também não perdeu a vaga após seu segundo pit stop.

Alonso e Hamilton quase colidiram na curva quatro quando Alonso passou à frente do piloto da Mercedes, mas Hamilton reagiu e acabou terminando em quarto.

Thus, Red Bull pilot Max Verstappen won the pole position, second time was shown by his partner Sergio Perez, and third time by Ferrari driver Charles Leclerc.

O desempenho dominante de Verstappen foi impressionante e Perez conseguiu compensar a má largada com uma boa corrida. Alonso também mostrou que ainda é um forte candidato com um merecido pódio.

Como podem ver, a corrida foi emocionante e imprevisível, houve muitas surpresas e momentos emocionantes para os fãs. Os fãs verão a habilidade e bravura dos melhores pilotos do mundo em uma das pistas mais difíceis do planeta e aguardarão o próximo Grande Prêmio.

