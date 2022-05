Grande Prêmio de Miami foi um triunfo para os organizadores

Apoie o 247

O Grande Prêmio de Miami foi o maior teste feito até agora para medir a força da última investida da Fórmula 1 na América. Como uma das corridas mais esperadas das recentes temporadas, o GP no ‘Sunshine State’ examinou a legitimidade das alegações de que a F1 está realmente decolando nos Estados Unidos.



A corrida – a primeira na Flórida desde 1959 – foi realizada no último domingo, 8 de maio de 2022, em um novo layout no complexo do Miami Gardens, com o Hard Rock Stadium no coração da pista, que foi projetada para incentivar corridas fechadas e atender aos mais altos padrões de segurança.



Embora a mídia considere apenas relatórios em primeira mão para avaliar a experiência em Miami, o resultado desse teste deve ser óbvio o suficiente para afirmar realmente que o automobilismo nunca foi tão popular no maior mercado consumidor do mundo. A comunidade da Fórmula 1 e a base de fãs do esporte puderam constatar que o GP foi centro do mundo esportivo por uma tarde.



Os vencedores



Max Verstappen (Red Bull Racing RBPT) venceu o GP Miami inaugural sobre Charles Leclerc, tendo arrancado a liderança do pole position da Ferrari logo no início da corrida e a defendido em uma emocionante batalha no final. A terceira colocação também foi pintada com as cores da Ferrari de Carlos Sainz; e a quarta com a Red Bull de Sergio Perez. O inglês Lewis Hamilton (Mercedes) ficou na sexta colocação, atrás do seu companheiro de equipe George Russell (5º colocado).



Convidados ilustres



Uma lista de convidados, que poderia ser definida como a realeza esportiva da atualidade, atraiu a atenção dos espectadores, dando ao GP Miami uma sensação distinta de Mônaco com novas especificações.



Circularam pelo Autódromo Internacional de Miami estrelas como as irmãs Williams, Michael Jordan, David Beckham, Tom Brady, Patrick Mahomes, apenas para citar alguns.



Fotos de Lewis Hamilton, Michael Jordan, David Beckham e Tom Brady posando juntos em frente à garagem da Mercedes foram compartilhadas nas redes sociais, levando os fãs ao delírio.



E nem era preciso ser um esportista para ser atraído pelo fascínio da F1 – o grande espetáculo contou com a presença de pesos-pesados ​​da música como Pharrell Williams, Shawn Mendes, DJ Khaled, o ator de Hollywood Ashton Kutcher, entre outros.



Expansão dos eventos de F1 nos Estados Unidos



Quando a Liberty Media fechou a aquisição da Fórmula 1 em 2016, uma expansão planejada dos GPs nos Estados Unidos estava bem encaminhada. Antes da aquisição, o executivo-chefe da F1, Bernie Ecclestone, discutia publicamente as negociações para agendar uma corrida em Las Vegas, Nevada. E a Fórmula 1 há muito procurava expandir uma série de corridas bem-sucedidas em Austin, Texas, local de seu único evento no país, até então.



Chase Carey, que assumiu o comando da Fórmula 1 após a aquisição, revelou em 2017 que pretendia criar novos circuitos de corrida em áreas que poderiam atrair turistas de todo o mundo. Como um ponto turístico tropical com uma propensão para espetáculos de entretenimento e um histórico de eventos esportivos de alto nível, mesmo em meio a controvérsias, o sul da Flórida evidentemente se encaixou no projeto.



Depois de muitas negociações, a Fórmula 1 desistiu dos planos de realizar uma corrida nas ruas do centro de Miami e mudou o foco para o Hard Rock Stadium dos Dolphins, em Miami Gardens, um local com histórico de sediar Super Bowls, shows musicais com grande público e inúmeros outros eventos de alto nível.



Os organizadores, inclusive, colocaram como prioridade a redução do impacto do Grand Prix em Miami Gardens, com a construção de uma parede de som, garantindo também que as corridas não ocorressem durante o horário escolar e eliminando qualquer elemento de pista em vias públicas.



Assim, o GP de Miami foi um sucesso estrondoso para a Fórmula 1 nos Estados Unidos, uma vez que a popularidade da marca está crescendo rapidamente no país. Em março, a modalidade anunciou que uma corrida em Las Vegas seria adicionada ao calendário em 2023 – tornando-se o primeiro ano, desde o início da década de 1980, que os Estados Unidos terão três GPs realizados em uma única temporada.



Próximo Grande Prêmio de 2022



O Campeonato Mundial de Fórmula 1 continua na Catalunha, com o Grande Prêmio da Espanha, marcado para 20 a 22 de maio. Red Bull tem agora apenas seis pontos atrás da Ferrari – e Verstappen 19 pontos atrás de Leclerc.

