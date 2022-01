Clínicas de Recuperação Grupo Casoto cria uma rede de atendimento para ajudar dependentes a vencerem seus vícios

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Fernando Casoto, é um empreendedor brasileiro, fundador das clínicas de recuperação Grupo Casoto e dedica-se ao direcionamento, auxílio e encaminhamento para a internação e tratamento de dependentes químicos.

Em meados de 2006, nasceu em São Paulo o Grupo Casoto, uma clínica especializada em recuperar e reabilitar dependentes químicos. Fundada por Fernando Casoto, o empreendedor brasileiro conhece de perto a dependência química e, por este motivo, sabe exatamente como a drogadição deve ser tratada.

O Grupo Casoto nasceu de um momento de dificuldade vivida por seu fundador Fernando Casoto, criada em meados de 2008 na cidade de São Paulo, a clínica dedica-se ao direcionamento, auxílio e encaminhamentos para a internação e tratamento de dependentes químicos e alcoólatras em todo território nacional e também no exterior.

PUBLICIDADE

Neste tempo a empresa já atendeu diversas pessoas de diversas classes sociais, incluindo atletas, músicos, atores, e celebridades da mídia nacional e internacional, o que trouxe notoriedade ao seu trabalho de descrição e de resultados.

Há 15 anos, Fernando Casoto dedica- se em ajudar milhares de pessoas na recuperação de dependência química. Porém, a história dele com o mundo das drogas é ainda mais antiga e dolorosa.

Grupo Casoto- Clínicas de Recuperação de Dependentes Químicos e Alcoólatras

PUBLICIDADE

Fernando Casoto, nascido em Santo André, foi internado por uso abusivo de substâncias químicas em uma comunidade terapêutica na cidade de Suzano(SP), onde passou por um processo de desintoxicação sofrendo com os sintomas da abstinência física e mental.

Na infância, Fernando Casoto cresceu com o pai, dependente, e o avô, alcoólatra, e também se envolveu com psicotrópicos. Depois de vencer o próprio vício, ele fundou uma iniciativa para ajudar quem luta contra o uso desenfreado de substâncias psicoativas.

Considerado um transtorno mental, além de um problema social pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a dependência química é uma doença crônica, que atinge indivíduos que fazem uso constante de determinadas drogas.

PUBLICIDADE

Estima-se que 35 milhões de pessoas no mundo sofrem de transtornos relativos ao uso desenfreado de substâncias psicoativas e necessitam de tratamento. O dado foi divulgado no último Relatório Mundial sobre Drogas, realizado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC).

Apesar da realidade ser preocupante, histórias de superaçãocomo a de Fernando, felizmente, ainda existem. “Acabei entrando nesse mundo na adolescência e, aos 24 anos, cheguei a uma situação insustentável. Quando me vi sem saída, depois de ter perdido tudo, procurei ajuda, e foi assim que minha vida começou a mudar”, relembra.

Abstinência

PUBLICIDADE

Nascido e criado em São Paulo, ele foi internado em uma comunidade terapêutica na cidade de Suzano (SP), onde passou por um processo doloroso de desintoxicação sofrendo com os sintomas da abstinência física e mental.

Depois de 6 meses de tratamento, quando estava em condições melhores, passou a trabalhar no local e então percebeu que suas dores eram as mesmas de muitas pessoas mergulhadas nesse mundo.

O mesmo medo que ele teve, de encontrar locais de recuperaçãohostis — até com práticas de tortura ou problemas similares —, era compartilhado por muitos. A dificuldade de encontrar tratamento adequado também.

A ideia de socorrer quem passou pelas mesmas situações que ele o motivou a abrir o Grupo Casoto, uma organização com grande experiência no direcionamento, auxílio e encaminhamento para internação e tratamento de dependentes químicos e ajuda aos familiares.

Tratamento Humanizado

Depois de anos no mercado, ele se orgulha em dizer que já contribuiu com a recuperação de mais de 26 mil usuários de drogas.

“Além de todas essas pessoas que tratamos, também ajudamos outras que precisam de ajuda a encontrar apoio, mesmo que elas não possam arcar com os custos da clínica".

Fernando Casoto acredita que a sua grande sacada foi trazer tecnologia para conseguir ajudar mais pessoas, afirma o diretor do Grupo Casoto.

Hoje sua empresa se distribui em mais de 76 clínicasde reabilitação pelo Brasil e no exterior, e conta com profissionais de diferentes áreas capacitados para orientar dependentes na luta contra o transtorno mental causado pelo uso indevido de psicotrópicos e álcool.

Fernando Casoto conclui dizendo que você deve procurar ajuda de uma clínica de recuperação especializada, e mostra alguns centros que atendem homens e mulheres em todos os estados do Brasil que fazem parte desta inovação do Grupo Casoto.

Segue a lista de instituições de tratamento em regime de internação:

Clínica de Recuperação Grupo Casoto

https://www.grupocasoto.com.br/

Guia Clínicas de Recuperação

https://guiadeclinica.com.br/

Guia de Clínicas

https://www.guiaclinicas.com/

Encontre Clínicas de Recuperação

https://www.encontreclinicas.com/

Centro de Tratamento Caminhar

https://www.ctcaminhar.com.br/

Clínica Restituindo Vidas

https://www.clinicarestituindovidas.com.br/

Grupo Reconduzir

https://gruporeconduzir.com.br/

Portal de Clínicas de Recuperação

https://portaldeclinicas.com.br/

Grupo Nova Vida

https://www.gruponovavida.com.br/

Grupo Procure Ajuda

https://www.procureajuda.com.br/

Grupo Clínica de Recuperação

https://grupoclinicaderecuperacao.com.br/

Clínica de Recuperação SP

https://www.clinicaderecuperacaosp.com.br/

Projeto Brasil sem Drogas

https://www.projetobrasilsemdrogas.com.br/

Clínica de Recuperação Brasil

https://www.clinicaderecuperacaobrasil.com/

Clínica de Recuperação Evangélica Instituto Nova Vida

https://www.institutonovavida.org/

Grupo Salvando Vidas- Clínicas de Recuperação

https://gruposalvandovidas.com.br/

Clínica Desintoxicação

https://www.clinicadesintoxicacao.com.br

Grupo de Recuperação

https://www.grupoderecuperacao.com.br

Clínica de Recuperação Prime

https://www.clinicaparareabilitacao.com.br

Clínica de Reabilitação SP

https://www.clinicadereabilitacaosp.com.br

Grupo a Internação

https://www.grupoainternacao.com.br/

Por isso, não permita que ele deixe de participar dessa etapa. Vai ser muito importante para sua recuperação, seja ela dentro de uma clínica de reabilitação ou através de remédios indicados por profissionais no tratamento da dependência química e alcoólica.

A remoção muitas vezes é necessária para a internação, pois quando a pessoa já está tomada pela dependência não consegue mais distinguir o que faz bem ou mal para si e sua família, podendo sofrer consequências graves, inclusive a morte.

Neste momento a família deve ter a consciência de que internar, mesmo contra a vontade do dependente é o caminho para que ele torne a ter uma vida sem a dependência de drogas e/ou álcool.

Contando com uma equipe treinada e especializada que vai até a casa do paciente, para buscá-lo oferecendo o devido tratamento e cuidado, os quais garantem conforto e segurança tanto para família, quanto para o dependente, sempre dentro dos termos regidos pela lei.

O objetivo do Grupo Casoto sempre foi salvar vidas e não colocá-las em risco, portanto a integridade física do paciente, independente da situação, é sempre preservada! O Serviço é 24 horas e estão preparados para orientá-lo e sanar todas suas dúvidas referentes à remoção involuntária.

Cada atendimento é feito com excelência e a clínica de recuperaçãoprima por seu respeito e carinho com cada paciente, vale ressaltar que o grupo conta com unidades em todo Brasil.

Conheça seus Canais Oficiais:

www.grupocasoto.com.br

www.facebook.com/grupocasoto

https://www.instagram.com/grupocasoto

twitter.com/grupocasoto

WhatsApp: (11)94797-6909