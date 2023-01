Guia para negociação de longo prazo da Bitcoin

Apoie o 247

Você sabia que obter lucro utilizando Bitcoin não requer muito de você? De fato, investidores e traders já estão obtendo retornos enormes através da negociação de longo prazo da Bitcoin. A negociação de longo prazo da Bitcoin poderia ser seu plano final para obter os lucros previstos de seu investimento na Bitcoin. O valor da Bitcoin vem crescendo há muito tempo. E isto significa que você pode tirar proveito das tendências e obter rapidamente alguns retornos.

Uma recomendação profissional é que qualquer investidor ou trader de Bitcoin deve ter as ferramentas certas para facilitar os investimentos de longo prazo. Por exemplo, juntar-se ao Bitcoin 360 Ai Brazil lhe dará uma idéia de como as tendências do mercado estão se moldando. Também é essencial continuar verificando seu investimento e saber quando se retirar ou prosseguir. Se você pretende se aventurar na negociação de longo prazo da Bitcoin, aqui estão algumas informações importantes para você:

O que é a negociação de longo prazo?

A base da negociação de criptomoedas é geralmente a especulação. Em outras palavras, os investidores compram uma criptomoeda e mantêm com a expectativa de que os preços subam, vendendo após o aumento às taxas atuais do mercado. E é disto que se trata a negociação de longo prazo da Bitcoin. A ideia aqui é comprar a Bitcoin e mantê-la por um período específico, à medida que ela ganha valor. As taxas e tendências atuais do mercado aceleram a decisão de vender. Quando o valor e o preço da Bitcoin aumentam, o investidor faz algum lucro e vice-versa. E isto significa que o investidor confia em especulações antes de negociar a Bitcoin a longo prazo.

O que você precisa para o sucesso da negociação de longo prazo?

Como qualquer outro plano de investimento, você precisa garantir que participa estrategicamente em uma negociação de longo prazo da Bitcoin, pois se falhar nisso você pode incorrer em algumas perdas. Embora a Bitcoin tenha apresentado projeções razoáveis ao longo dos últimos anos, é essencial otimizar seus retornos gerais. Aqui estão coisas importantes que você deve fazer:

Boa capacidade de análise

O mercado de criptomoedas em qualquer lugar é guiado pelos desenvolvimentos e tendências atuais. Em outras palavras, as taxas de volatilidade da criptomoeda são altas, daí a necessidade de ser um bom analista. Uma boa análise significa que você pode interpretar as tendências do mercado e tomar decisões oportunas com precisão. Por exemplo, você deve dizer rapidamente o momento certo para vender ou comprar, dependendo das tendências atuais do mercado.

Aposte com sabedoria

A escolha de seu tamanho de negociação é um passo crucial na negociação de longo prazo da Bitcoin. Você deve decidir a melhor quantidade de Bitcoin a ser colocada em jogo neste momento. Embora possa existir um mínimo de chances de perdas com as tendências atuais da Bitcoin, é essencial utilizar uma quantidade que seja acessível para você. Quer você compre 1 ou 10 BTC, a estratégia de negociação determinará os resultados gerais.

Escolha a sua alavancagem

Você sempre pode considerar alavancagem se não tiver dinheiro para colocar em jogo para a negociação de longo prazo da Bitcoin. Neste caso, a alavancagem de negociação é a quantia que você toma emprestada e utiliza para negociar Bitcoin com esta abordagem. O lucro que você obtém dentro de um período específico resulta das deduções da alavancagem e do valor de mercado anterior da Bitcoin. Mais uma vez, seria útil se você estivesse interessado nas tendências do mercado antes de obter determinada alavancagem. A ideia aqui é obter lucros razoáveis no final da operação.

Obtenha uma carteira segura

Não se esqueça de capitalizar a segurança ao entrar em uma negociação de longo prazo da Bitcoin. Você só precisa de uma empresa de renome para auxiliar nos serviços de carteira digital. A carteira é essencial para facilitar as transações de Bitcoin antes e depois da implementação desta estratégia de negociação.

Conclusão

A negociação de longo prazo da bitcoin é uma boa ideia para ganhar dinheiro com a negociação de criptomoedas. Tudo o que você precisa é de fundos suficientes e as estratégias certas. Você pode ter certeza de multiplicar os retornos dentro do período escolhido.

