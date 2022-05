Home Office: 5 dicas para se dar bem trabalhando de casa

Apoie o 247

Se você está começando agora a trabalhar em Home Office, mas ainda não está conseguindo se organizar, leia este artigo até o final.

Ao longo deste conteúdo, mostraremos cinco dicas valiosas para que você consiga se dar bem no Home Office e trabalhar com qualidade.

1. Crie um ambiente de trabalho em casa

Para que você consiga trabalhar com qualidade no Home Office, é de suma importância que você tenha um bom ambiente de trabalho.

Diferente do que algumas pessoas acham, não é porque você está trabalhando em casa que você terá que trabalhar do sofá.

Na verdade, por estar em um ambiente que não é muito favorável ao trabalho, você precisará cuidar ainda mais do seu espaço.

Como profissional, você precisa encontrar um lugar da sua casa para fazer de escritório. Isso faz com que você se adapte ao espaço e entenda que, quando você estiver ali, você estará trabalhando.

O que mais vemos são pessoas que não conseguem fazer essa adaptação e acabam achando que estão a todo momento "relaxando em casa". Se isso acontecer com você, o seu rendimento cairá bastante. Portanto, crie um ambiente de trabalho em casa, isso fará muita diferença.

2. Mantenha uma boa postura

Um outro ponto importantíssimo é em relação a sua postura. Com o crescimento do trabalho no formato Home Office, muitas pessoas não estão conseguindo se manter em uma boa postura, muito por causa da falta de cadeiras de escritório.

Se você usar qualquer cadeira para trabalhar, ao longo do tempo, você pode desenvolver problemas na coluna, dor na nuca e várias outras consequências da má postura.

Portanto, assim como falamos na dica anterior, é de suma importância que você crie um "mini escritório" dentro de casa. Com isso, uma boa cadeira de trabalho é um dos melhores investimentos que você pode fazer.

3. Faça Pausas Estratégicas

Trabalhando em casa, é muito importante que você faça pausas estratégicas. Um dos grandes problemas que os profissionais que trabalham no Home Office relatam é que, trabalhando em casa, é quase impossível diferenciar os momentos de descanso dos momentos de trabalho.

No longo prazo, isso é algo muito prejudicial. Se você não conseguir dar umas pausas e, por pelo menos alguns minutos, descansar, você ficará muito sobrecarregado.

Não fazer pausas estratégicas é algo que pode acabar fazendo com que você desenvolva burnout e outros problemas relacionados à saúde mental.

Mesmo que a sua rotina seja muito puxada, parar por cinco ou dez minutos para beber uma água e descansar com certeza lhe fará muito bem. Na verdade, nós recomendamos que a cada uma hora de trabalho, você dê pelo menos esse pequeno intervalo de descanso.

Assim, durante o intervalo, beba uma água e evite ficar perto do celular. Saber diferenciar o momento de descanso do momento de trabalho é algo fundamental para manter a calma e relaxar.

Acredite, esses pequenos momentos de pausa podem aumentar e muito o seu rendimento no trabalho, além de contribuir para o seu relaxamento.

4. Evite Distrações

Dentro de casa, não podemos negar que há muitas distrações. O grande ponto é que, por você não estar sendo supervisionado, não há ninguém para lhe falar "não faça isso".

Logo, se você não evitar as distrações, você pode acabar perdendo o controle e se prejudicando no trabalho. Principalmente se você mora com mais pessoas, é importante que você sempre avise que está trabalhando.

Sem isso, muitas vezes elas acharão que você só está ali mexendo no computador ou usando o celular. Se você não conseguir criar uma barreira e evitar as distrações, o seu rendimento no trabalho cairá bastante.

Falando em celular, a não ser que você trabalhe com ele, é muito importante que você evite ao máximo deixar ele por perto. Instagram e outros aplicativos podem ser grandes inimigos do Home Office.

Dessa forma, é importante que você tenha a maturidade de entender que, quanto mais distrações ao seu redor, mais difícil será a sua rotina de trabalho em casa. Assim, entendendo isso, podemos partir para a última dica:

5. Faça Exercícios Físicos Regularmente

Fazer exercícios físicos é algo que não está diretamente ligado ao trabalho, mas que faz muita diferença.

Principalmente para quem tem problema para se desconectar do trabalho, acreditamos que os exercícios físicos irão contribuir bastante.

Assim, tendo uma rotina de exercícios físicos regular, além de melhorar o seu corpo, você se manterá uma pessoa muito mais relaxada e bem-humorada.

Acredite, fazer exercícios é algo transformador. Sendo assim, por hoje ficamos por aqui. Antes de sair do conteúdo, não se esqueça de deixar seu comentário sobre o assunto!

