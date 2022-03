Importância das avaliações de corretoras Forex

Apoie o 247

Sabe-se que com o início da pandemia a população começou a se interessar por outras formas de ganhar dinheiro. Desta forma, um dos principais assuntos buscados na internet foi sobre o mercado de investimentos.

Muitas pessoas começaram a negociar em 2020 devido à quantidade de informações on-line disponíveis gratuitamente. Por exemplo, na plataforma do YouTube é possível encontrar inúmeros cursos on-line sobre como investir em Forex. Entretanto, a maioria das informações oferecidas neste formato na internet são conteúdos fracos e incompletos para quem gostaria de se tornar um trader.

Sendo assim, este artigo visa oferecer informações importantes sobre o mercado Forex. Lembre-se de que é essencial o conhecimento básico sobre o assunto. Além disso, você deve estar atualizado sobre as notícias internacionais e o que acontece no mundo comercial.

Confira as dicas!

Atenção aos detalhes

Este artigo está sendo escrito para iniciantes, mas mesmo que você não seja vale a pena conferir as informações atualizadas.

Digamos que você assistiu a um vídeo no YouTube sobre o passo a passo para iniciar a negociação forex de acordo com a experiência de um influencer. Ou seja, você não sabe se essas informações são verdadeiras e se esse “profissional” é de fato real.

Dessa forma, a melhor maneira de iniciar suas negociações é através de uma corretora. Entretanto, o mais importante é realizar uma pesquisa ampla e detalhada sobre qual empresa vai escolher para proteger seu tempo e seu dinheiro.

Os comentários são importantes

Geralmente, sites de notícias ou até mesmo sites específicos sobre Forex oferecem de forma gratuita as avaliações de investidores sobre as corretoras. Na maioria das vezes esses comentários incluem desde as corretoras famosas até as menos conhecidas. Vale salientar que dessa forma você pode conferir as críticas e verificar se as corretoras citadas possuem certificado adequado.

Recomendamos que você tenha paciência e invista em uma pesquisa intensa, mesmo que já possua uma conta com outra corretora.

Teste a confiança da corretora

As corretoras Forex devem expressar confiança e clareza nas negociações, e seu principal objetivo deve ser o máximo lucro de seus clientes. Além disso, também deve fornecer o conhecimento necessário para que o trader possa seguir com suas próprias pernas.

Cuidado com as promessas de ganhos exorbitantes, isso geralmente não acontece da noite para o dia. Dessa forma, a empresa deve deixar claro que é um processo lento mas lucrativo, além de divertido.

Suporte ao cliente

Não há dúvidas que o suporte ao cliente é uma dos setores mais importantes de uma instituição. Nesse ramo de investimentos, especialmente para Forex que opera 24 horas por dia e 7 dias por semana em todo o mundo, o atendimento ao cliente é indispensável. Logo, verifique com a corretora qual formato de atendimento, em qual idioma e horários de atendimento.

Considerações finais

As pessoas sempre expressarão sua opinião, especialmente na era da internet. Analise bem os comentários, nem sempre uma crítica ruim pode ser verdadeira, talvez seja alguém que investiu muito impulsivamente. Quando achar que está pronto, comece!