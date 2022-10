Influenciador ortodôntico, Dr. Evangelos Viazis, fala sobre a revolucionária tecnologia ortodôntica Fastbraces

Apoie o 247

O tempo é o maior luxo tanto para o paciente quanto para o médico. Inventado e fundado pelo ortodontista de Dallas, Dr. Anthony D. Viazis, Fastbraces(R) Technologies, é um verdadeiro Original Americano comemorando seu aniversário de 30 anos fornecendo produtos que ajudam dentistas e ortodontistas a endireitar os dentes com segurança, rapidez e facilidade, mesmo em cerca de 100 dias. Essa tecnologia está se tornando tão popular entre crianças e adultos que os médicos até co-marcam seus consultórios odontológicos. A tecnologia Fastbraces(R) agora é mundialmente conhecida e usada por médicos em mais de 50 países onde milhares de pacientes foram tratados com sucesso.

Os dentes estão tortos porque não erupcionaram adequadamente (má erupção) e vieram inclinados, de lado, sobrepostos ou espaçados e, como resultado, o osso alveolar apresenta hipoplasia ou hiperplasia (ortodontose). Testado in vitro e in vivo por universidades na década de 1990, os sistemas de braquetes de alto desempenho Fastbraces(R) Technologies verticalizam as raízes dos dentes em direção à sua posição final (ortoerupção) desde o início do tratamento com apenas um fio quadrado e, assim, restabelece a morfologia natural do osso alveolar com os dentes retos. A diminuição do desconforto é outro benefício do Fastbraces(R). Na verdade, o inventor nunca prescreveu analgésicos para seus milhares de pacientes.

Patentes da Tecnologia Fastbraces(R)

A tecnologia Fastbraces(R) é suportada por três novas patentes. Duas dessas patentes referem-se à restauração do osso alveolar e ao tratamento da gengivite de dentes tortos (ortodontite). Estas são patentes seminais de referência que terão um impacto na forma como os médicos tratam as más oclusões e a doença periodontal. A tecnologia patenteada Fastbraces(R) permite que os dentistas desenvolvam o osso alveolar ao redor dos dentes mal-erupcionados para endireitá-los e evitar extrações dentárias ou, às vezes, até cirurgias de mandíbula. Além disso, a Fastbraces(R) Technologies agora permite que higienistas e dentistas diagnostiquem e tratem essa forma persistente de gengivite, mesmo em menos de 100 dias, com boa cooperação do paciente.

Os fornecedores Fastbraces(R) usam um plano simples de 7 etapas para controlar todo o tratamento para dar a seus pacientes um acabamento de qualidade sem depender da adesão do paciente, como acontece com os alinhadores. Os sistemas de braquetes com tecnologia Fastbraces(R) consistem em braquetes de design exclusivo que são esteticamentes transparentes ou metálicos e um fio de níquel-titânio de alta tecnologia flexível de força leve projetado para fornecer movimento radicular imediato desde o início da terapia que também pode abrir espaços para implantes mesmo em cerca de 100 dias. Esta tecnologia proprietária é ensinada no Campus Fastbracesuniversity.com em Dallas, Texas e em seminários ao redor do mundo. O Campus Fastbraces(R), fundado em 2006, é conhecido por milhares de dentistas em todo o mundo como a base dos programas de treinamento Fastbraces(R) Technologies.

Quem é o Dr. Evangelos Viazis?

Dr. Evangelos Viazis, irmão do inventor, formou-se na Faculdade de Odontologia da Universidade de Atenas, na Grécia. Ele ficou em quinto lugar nos exames nacionais para ingressar na faculdade de odontologia entre milhares de candidatos em toda a Grécia. Em 2000 ele traz a tecnologia Fastbraces para a Europa com grande sucesso. Em janeiro de 2000 abriu seu primeiro consultório particular em Atenas, onde começou a praticar odontologia geral e ortodontia. Ele assumiu todos os casos ortodônticos e em quase todos os casos foi capaz de tratar com sucesso o paciente sem extrações e tempo de tratamento variando de 3 meses a cerca de um ano. Seus casos finalizados eram tão impressionantes e seus pacientes estavam tão felizes com os resultados que em 2004 ele tomou a grande decisão de limitar sua prática exclusivamente à ortodontia.

Ele abriu seu segundo local em Atenas em 2011 e seu terceiro local em 2016. Ele é o autor e editor do livro Fastbraces(R) Grécia, Atlas de Casos Clínicos. Sua página ortodôntica profissional no Facebook tem mais de 120.000 fãs. Como membro da equipe de suporte internacional da Orthoworld, o Dr. Viazis presta consultoria e ensina dentistas de todo o mundo sobre o uso das tecnologias Fastbraces(R). Ele tratou casos que foram publicados e apresentados por palestrantes da Fastbraces(R) em todo o mundo como exemplos do que a Fastbraces(R) Technologies pode fazer pelos pacientes. Finalmente, ele demonstrou as capacidades da tecnologia Fastbraces(R), especialmente para o tratamento de casos esqueléticos sem cirurgia de mandíbula, que antes eram desconhecidos.

