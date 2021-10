Inova Ribeirão 2021 contará com o apoio da Sanchez & Sanchez e mentoria do Dr. Rafael Barioni

Apoie o 247

Clube de Economia

Conteúdo de Parceiros

Entre os dias 09 e 11 de novembro, será realizada mais uma edição do Inova Ribeirão, um dos eventos de maior visibilidade do interior do Brasil, que traz oportunidades de negócios para empresários de Ribeirão Preto e região, reunindo a hélice tripla da inovação: empresas, universidades e governos, promovendo conexões e parcerias entre demandantes e ofertantes de serviços tecnológicos.

Este ano, o evento contará com o apoio do escritório Sanchez & Sanchez Sociedade de Advogados e terá uma programação que combina startups, grandes empresas nacionais e iniciativas tecnológicas que vêm transformando a região noroeste do estado de São Paulo, trazendo aprendizados aos que querem e precisam inovar.

Vale destacar que a cidade de Ribeirão Preto tem indicadores que a colocam entre os principais polos de negócio e pesquisa do Brasil: top 25 entre os maiores PIBs do país (IBGE 2020); top 25 entre as cidades mais inteligentes do Brasil (Connected Smart Cities 2019); top 25 entre as melhores cidades para começar um negócio (Endeavor ICE 2021); top 20 entre as melhores Incubadoras de Empresas do Mundo (UBI Global 2019); com 12 instituições de ensino superior.

PUBLICIDADE

Considera-se ainda que sua região metropolitana tem 1,8 milhão de habitantes, reunindo outras universidades e grandes indústrias, com destaque para os setores de saúde e agronegócio. Além de contar com um setor de comércio e serviços robusto, o ecossistema de inovação mostra-se cada vez mais forte, já existindo mais de 230 startups na região, com predominância dos setores de tecnologia da informação, biotecnologia e saúde.

Importante destacar que o Inova Ribeirão será realizado em modelo híbrido, ou seja, combina o virtual e o presencial, ampliando a audiência das palestras, garantindo as possibilidades de networking e, ao mesmo tempo, respeitando as necessárias medidas sanitárias.

Desde sua primeira edição, o Inova Ribeirão tem dado mais visibilidade ao ecossistema regional de inovação e empreendedorismo e fortalecido a articulação público-privada com foco em inovação.

PUBLICIDADE

Mentoria

No dia 10, às 9h20, Dr. Rafael Barioni, sócio do Escritório Sanchez & Sanchez Sociedade de Advogados, apresentará a mentoria LGPD: Planejamento para Implantação.

O advogado é graduado em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito de Franca, Gestão Financeira e Ciências Contábeis pelo Centro Universitário Moura Lacerda de Ribeirão Preto, pós graduado em Jurimetria aplicada ao Direito pela Unyleya de Brasília, graduando em Marketing também pela Unyleya, presidente da Comissão de Direito Digital, Internet e Tecnologia Jurídica da OAB/RP, membro da Comissão de Direito Digital da OAB/SP e representante local da Associação Brasileira de LawTechs e LegalTechs.

PUBLICIDADE

Arena Startups

No último dia do evento, será realizado uma Arena de Startups. Trata-se de um espaço destinado para que startups apresentem seus produtos para investidores. A seleção de quem se apresentará na Arena será realizada pelo comitê organizador do Inova Ribeirão e contemplará somente startups da Região Metropolitana de Ribeirão Preto.

As inscrições do evento já estão abertas pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAe4Fw4W18gzshdkpu0cUtYU0OesK4o5XNuSBCqGXGdkKiCw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

PUBLICIDADE