Inside Sales + Growth Hacking: a dupla infalível para a fidelização de clientes

Para começar, vamos falar sério: quem quer garantir a retenção de clientes precisa de uma estratégia top pra conquistar a galera. Afinal, tá todo mundo disputando espaço nesse mercado maluco.

Mas olha só, tem um assunto que é ainda mais importante: é o famoso Growth Hacking. Você já ouviu falar?

Basicamente, essa estratégia está bombando há um tempo porque tem proporcionado bons resultados para quem empreende, principalmente quando o orçamento está curto.

Você sabe, a meta de qualquer dono de negócio é fazer a coisa crescer e prosperar, né? Mas ao contrário do que muita gente pensa, não precisa gastar horrores com publicidade para isso se concretizar.

Com testes e atenção aos detalhes, dá para turbinar os resultados sem gastar muito. Olha só o caso do Hotmail lá em 96, no início da Internet.

Em seis meses, conseguiram mais de um milhão de usuários e dobraram de tamanho em cinco semanas apenas. E a sacada foi super simples: todos os e-mails enviados pelos usuários tinham uma assinatura convidando outras pessoas para se cadastrarem também.

Ou seja, uma ação simples e baratinha pode fazer uma diferença absurda na retenção de clientes, percebeu?

E se você juntar o Growth Hacking com outra técnica super popular no Marketing, o Inside Sales, seu e-commerce pode atingir níveis incríveis de sucesso e fidelização de clientes.

Gostou do assunto? Então, confere o artigo completo que tem muito mais dicas e informações para você botar em prática. Vamos lá!

Pensando fora da caixa: como o Growth Hacking pode transformar seu negócio

E aí, amigo, já ouviu falar do tal Growth Hacking?

É como um segredo guardado a sete chaves que os empreendedores usam para dar impulso ao seu negócio de maneira mais ágil do que seus competidores.

Essa estratégia virou moda no mundo das startups, do marketing e da tecnologia da informação. A ideia é encontrar umas “manhas” (ou hacks, como os gringos dizem) que possam alavancar o crescimento dos negócios de forma incrivelmente rápida.

E olha só, isso pode ser traduzido em mais vendas, mais dinheiro no bolso ou mais fama na praça.

O objetivo do Growth Hacking é fazer com que a empresa cresça a todo vapor, sem aquela ladainha de desenvolvimento gradual e blá blá blá.

E para alcançar esse resultado, é preciso pensar fora da caixa, entendeu? Encontrar oportunidades que outras empresas não veem, usar ferramentas diferentes e criar estratégias bem inusitadas.

Por exemplo, vamos supor que você tem um e-commerce e está enfrentando desafios na retenção de clientes. Uma ideia de Growth Hacking seria criar um programa de fidelidade muito atrativo, que dê descontos generosos para quem comprar mais de uma vez.

Essa tática pode ser uma maneira super eficiente de manter os clientes por perto e aumentar o faturamento da sua loja virtual.

Portanto, o objetivo do Growth Hacking é pensar fora da caixa e encontrar soluções para fazer o negócio crescer!

Como o Growth Hacking e o Inside Sales podem aumentar a retenção de clientes

Então, na prática, o Growth Hacking é mais do que só usar técnicas de Marketing Digital ou tradicional.

Ele é um mindset que foca em entender seu produto e seu cliente, para criar soluções que melhorem a experiência do usuário e ajudem a crescer o negócio.

Mas é claro que, em algumas etapas do processo, pode ser útil utilizar algumas ferramentas de Marketing.

E é aí que entra o Growth Marketing, que junta o mindset do Growth Hacking com recursos e técnicas de Marketing Digital. Mas não é isso que a gente quer falar agora. Vamos entender como o Growth Hacking e o Inside Sales se relacionam.

Para quem não sabe, o Inside Sales é uma técnica de venda que busca fazer tudo pela Internet, sem precisar ir atrás do cliente presencialmente.

E isso tem tudo a ver com o Growth Hacking, que busca entender o cliente e criar soluções que melhorem a experiência dele com o produto.

No caso do e-commerce, por exemplo, o Growth Hacking pode ser usado para criar uma experiência de compra mais fluida e intuitiva, que mantenha o cliente engajado e aumente a retenção.

E o Inside Sales entra pra ajudar nesse processo, fazendo o acompanhamento do cliente depois da compra e buscando maneiras de manter ele engajado e satisfeito.

Tempo é dinheiro: como o Growth Hacking e Inside Sales ajudam a tomar decisões assertivas

Pera aí, mas qual é a importância dessas duas estratégias para as empresas? Como isso ajuda os empreendedores a tomarem decisões para os negócios?

É inegável que a transformação digital está fazendo as coisas acontecerem muito mais rápido, tanto no pessoal quanto no profissional.

O mercado está cada vez mais competitivo, com produtos novos entrando a todo momento e os consumidores exigindo mais das empresas.

Qualquer produto ou serviço revolucionário pode surgir a qualquer hora e mudar completamente o jogo. Por isso, o tempo é ainda mais importante do que era antes.

Se você demora para testar coisas novas, crescer e lançar produtos, pode acabar ficando para trás e não se adaptar às necessidades do mercado, principalmente no ramo do e-commerce.

Mas também não dá pra sair crescendo loucamente sem nenhum critério. E é aí que entra o tal Growth Hacking.

Ele combina crescimento acelerado com análise de dados. Ou seja, a gente testa e aplica coisas baseadas em dados coletados em ferramentas de análise, o que nos ajuda a tomar decisões mais assertivas.

É um caminho importante para a aplicação da Inside Sales, que é a adequação das necessidades da empresa e dos clientes a uma experiência online totalmente imersiva.

Isso pode otimizar seu tempo, porque você não precisará gastar tempo com deslocamento para fazer reuniões com os clientes.

Não tem custo de transporte, nem imprevistos no caminho. A equipe fica mais produtiva, e você tem um menor risco de atrasos e imprevistos.

Outra coisa legal é que manter contato com o cliente de forma remota é muito mais fácil do que cara a cara, o que ajuda a segurá-los por mais tempo, como também os mantém satisfeitos com o seu negócio.

Então, resumindo, a combinação do Growth Hacking com a estratégia de Inside Sales é fundamental para otimização do tempo, aumento da produtividade da equipe, redução de riscos de imprevistos, melhora da experiência do cliente e retenção de clientes.

E isso tudo é muito importante para as empresas, principalmente quando falamos sobre e-commerce.

V4 Company: especialistas em aplicar Growth Hacking e Inside Sales para o sucesso do seu negócio

E aí, quer saber como aplicar essas duas estratégias top no seu negócio? Para usar essas técnicas, você precisa estar sempre buscando melhorias e crescimento.

Mas não é fácil não, essas técnicas são diferentes do Marketing Tradicional.

Não se pode esquecer que o Marketing Digital tem como intuito trazer tráfego aos sites e gerar leads para as equipes de vendas, quer seja por meio de uma página de captura, materiais ou anúncios.

Dessa forma, o Marketing Online e, mais particularmente, a Inside Sales marcham lado a lado. São setores que precisam uns dos outros.

Não adianta ter um time de vendas fera sem uma boa tática de Marketing, não é?

Então vamos de V4 Company, que essa galera manja demais do assunto!

Eles são a maior Assessoria de Marketing do país, e conta com uma força de vendas totalmente sintonizada com o time de Marketing, principalmente com a equipe de Marketing de Crescimento (Growth).

Se você está interessado em saber mais sobre esse assunto e entender por que a retenção de clientes é tão importante, visite o site da V4. Lá tem um monte de informação legal e ainda dá pra bater um papo com os especialistas da empresa.

