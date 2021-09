Investimento em Bitcoin - Como tomar a melhor decisão?

Apoie o 247

Clube de Economia

Conteúdo de Parceiros

Quem tem um certo contato com o mercado de bitcoin sabe como pode ser difícil tomar uma decisão sobre as melhores opções de investimento.

Nesse cenário, é possível que você considere algumas alternativas de auxílio, como blogs de marketing e investimento como o Financial Move .

Essas dicas, de como tomar a melhor decisão no investimento em bitcoin, foram pensadas para aqueles investidores ainda no início da jornada. Afinal, essa é a classe mais recente de ativos na área, então ainda traz consigo muitas dúvidas.

PUBLICIDADE

Definição de criptomoedas

A criptomoeda pode ser definida como um tipo de dinheiro, a exemplo das moedas que temos contato todos os dias, porém com o diferencial de ser completamente digital.

As criptomoedas não são emitidas por nenhum governo, como ocorre com o real ou o dólar.

As analogias que nos permitem entender o que é o bitcoin são semelhantes ao e-mail, ou seja, da mesma forma que os e-mails ou a mensagem instantânea levam um conteúdo, o bitcoin faz o mesmo com o dinheiro.

PUBLICIDADE

Finalidade da bitcoin

O bitcoin pode ser usado com o mesmo objetivo que o dinheiro físico tem, como meio de troca (facilita as transações diárias), reserva de valor (preserva o poder de compra) e unidade de conta (precificação dos produtos).

Hoje em dia, as moedas como o bitcoin não têm status de unidade de conta, devido a sua alta volatilidade a que os preços estão suscetíveis.

A intenção do bitcoin é substituir totalmente o dinheiro físico, retirando a necessidade de comparecer a agências bancárias na intermediação de operações financeiras, mas ainda é improvável que isso aconteça e, no momento, embora haja pessoas que utilizam o bitcoin como moeda para pagamento, ele é visto, muito mais, como ativo financeiro.

PUBLICIDADE

Variação de preço do bitcoin

O valor do bitcoin varia de acordo com especulações do mercado, mas também conforme a lei da oferta e demanda. quando as criptomoedas têm mais atenção, o seu valor pode subir um pouco, o que aumenta as compras e sobem os preços.

Como esse mercado ainda não é tão grande, poucas operações fazem com que o bitcoin cause um impacto enorme na cotação. Para lidar com o bitcoin, é necessário seguir blogs de investimento para estar por dentro das melhores opções sempre.

Esses blogs de investimento servem para te dar um norte de como poderá ser o mercado de investimento nesse mês, semana ou dia.

PUBLICIDADE

Um blog de investimento que vale a pena conhecer é o Financial Move, criado por Tasso Lagos, especialista em Gestão de Capital em Fundos Privados e Renda Variável em Cripto e Renda Fixa em USD.

Campanha de marketing e bitcoin

O marketing e o bitcoin são dois elementos que podem ser unidos e se transformar em uma ótima campanha. Isso porque ao colocar “aceitamos bitcoin” em seu anúncio, com certeza isso vai atrair a atenção de muitos usuários.

O bitcoin está sendo cada vez mais utilizado, então é muito comum perceber como os estabelecimentos investem nessa forma de pagamento. Se você ainda não tem tanto conhecimento sobre a importância do marketing, uma dica interessante é acompanhar conteúdos nesse sentido.

Um exemplo atrativo é o HB Marketing, que trabalha com dicas para turbinar o seu marketing. Quem ainda está começando com a sua presença digital deve estar por dentro de como unir essa campanha com o bitcoin.

Ao seguir as ideias do HB Marketing você vai perceber como essa ferramenta, do marketing, expande os negócios e melhora o lucro do seu negócio. Além disso, a união do marketing e do bitcoin pode ser muito rentável para o seu negócio, tendo em vista a visibilidade que essa moeda digital tem.

Vantagens do investimento em bitcoin

Investir em bitcoin pode gerar muito lucro, mas antes de começar, é importante tentar aprender mais sobre o assunto.

A primeira vantagem desse investimento é a liberdade de pagamento, em que você poderá transferir ou receber o valor que quiser, de ontem estiver.

Outra vantagem é a segurança dessas transações, pois você não vincula nenhuma informação pessoal à transação. Por fim, tenha certeza de que as transações com o bitcoin são transparentes, isto é, todas as informações estão dispostas na blockchain.

Se você achou esse conteúdo interessante e acredita que o Bitcoin pode ser uma boa oportunidade de investimento, não deixe de compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais. Ele pode ser interessante para mais alguém!