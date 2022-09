Investir em mercados internacionais

Apoie o 247

Como investir em mercados globais

Com o comércio e os investimentos crescendo exponencialmente em popularidade, os investidores estão procurando levar seu dinheiro para o exterior. Cada vez mais pessoas estão olhando para os mercados globais e as oportunidades de investimento que os esperam.

Se você já se envolveu em negociações forex ou comprou algumas ações em empresas estrangeiras, você pode ter uma idéia sobre os mercados globais; se não, aqui está um guia para investir nos mercados globais e como você pode fazer isso.

Opções globais de investimento

Há duas principais oportunidades de investimento internacional disponíveis; são os investimentos diretos e os investimentos em fundos de índice.

Investimentos diretos

Um investimento direto é investir em ações de uma empresa estrangeira. Assim como investir em uma empresa ou ações em seu país de origem, existem muitas plataformas disponíveis que permitem investir em empresas estrangeiras, tais como a Apple ou a Microsoft.

Isto pode ser complicado, se não impossível para alguns, pois existem leis que regem os investidores estrangeiros que investem em uma determinada empresa. Se você passar por plataformas legais, no entanto, não encontrará nenhum destes problemas.

Investir em fundos de índice

O investimento em um fundo de índice permite que você coloque seu dinheiro em um fundo, que é então usado para comprar ações e ações estrangeiras. Os fundos de índice são populares entre os novos comerciantes e aqueles que procuram poupar para a aposentadoria, pois crescem passivamente ao longo do tempo.

Warren Buffet endossa os fundos de índice como uma das melhores maneiras, se não a melhor, de garantir seu futuro financeiro.

Benefícios

Há três benefícios significativos para investir em mercados estrangeiros, e eles apelam para aqueles que estão apenas começando sua jornada de investimento e para aqueles que são veteranos experientes.

Diversificação de moedas

O primeiro benefício é a diversificação da moeda. Ser capaz de manter ações e investimentos em uma moeda estrangeira, especialmente uma moeda forte como o dólar ou o euro age como um hedge em relação à sua própria moeda.

As moedas flutuam o tempo todo, com desvalorizações ocorrendo devido a múltiplas razões, previsíveis ou não. É por isso que investir em criptografia é tão popular; mesmo que sua moeda fique mais fraca, seu Bitcoin ou Ethereum mantém seu valor.

Diversificação do Portfólio

Não importa no que se invista, é sempre importante ter uma carteira diversificada. Isto permite que você tenha uma rede de segurança constante se um de seus investimentos perder todo o seu valor. Se seu tanque de ações, você tem seu fundo criptográfico; se seu tanque criptográfico, você tem seu fundo de índice.

O valor e a força de um de seus investimentos equilibrará a perda que você pode sofrer se outro for derrubado.

Novas Oportunidades

Investir em mercados estrangeiros também lhe abre uma enorme gama de novas oportunidades. Você tem novas empresas e ações para investir, sendo que muitas delas são algo simplesmente não disponível em seu próprio país.

O que lembrar

Ao investir em mercados estrangeiros, é importante lembrar que o custo, os impostos e a experiência serão diferentes de seu país de origem.

Custo

O custo é o óbvio; se você é de um país que tem uma moeda fraca em relação ao dólar, seus investimentos nos EUA custarão mais caro para comprar. As plataformas que oferecem contas de comércio exterior também são caras, sendo que suas taxas são uma surpresa para alguns.

Impostos

Dependendo de onde você vive ou do país em que está investindo, é mais do que provável que você enfrente impostos sobre seus investimentos. Há também a possibilidade de você ter que preencher uma declaração de impostos com base no país em que está investindo.

Esta é uma exigência legal; portanto, é essencial compreender plenamente as exigências fiscais do país em que se está investindo antes de começar a investir.

Especialização

Por fim, é mais do que provável que você precise de conhecimento e experiência diferentes ao investir internacionalmente. Você precisa entender o mercado, que fatores o movem, a força da moeda, etc.

Muitos especialistas sugerirão que comece pequeno e faça sua devida diligência. Isto não é algo em que você possa entrar às cegas. Observe os mercados, entenda-os, entenda o que impulsiona o crescimento e o que causa o enfraquecimento, e depois dê o passo de investir.

