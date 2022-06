Ioga, mais do que um exercício

Apoie o 247

Há uma infinidade de atividades que podem ser realizadas para melhorar o condicionamento físico, a disposição para o dia a dia e aliviar a tensão. Uma das opções é a ioga, que não se resume a um exercício.

É claro que os praticantes de ioga sentem uma melhora no aspecto físico, no entanto, este não é o único benefício da atividade. Quem se dedica à dinâmica aproveita muitas vantagens no campo mental. Um dos pontos mais importantes da ioga está ligado à respiração. São colocadas em prática algumas técnicas para que esse controle da respiração leve o cérebro a ter uma melhor oxigenação, resultando em mais criatividade e facilidade em encontrar soluções para situações do cotidiano. Você pode ver mais informações neste guia de ioga aqui.

O hábito de praticar ioga também auxilia na concentração, contribuindo na jornada de trabalho e nas demais atividades que exigirem sua atenção. O exercício torna o praticante mais calmo, enquanto melhora seu condicionamento físico, com posições inicialmente mais fáceis de realizar, porém, se tornam mais complexas conforme a evolução do aluno. Não é preciso se assustar com as posições feitas por praticantes veteranos de ioga. Antes de realizar qualquer uma delas, eles tiveram que desenvolver o corpo e a mente, para que aquele exercício se tornasse mais confortável.

As posições possuem uma função importante, favorecendo a flexibilidade do corpo, contribuindo no alívio de dores e garantindo menor risco de inflamações. Algumas opções como a Bridge Pose ou a Supine Twist são capazes de aliviar o estresse e a ansiedade, bem como dores lombares e nos ombros. O interessante é que estas posições podem ser realizadas facilmente por praticantes iniciantes de ioga, garantindo que você consiga uma melhor qualidade de vida mesmo que não esteja muito familiarizado com a dinâmica.

Com tantas vantagens, fica evidente que a ioga também proporciona bons resultados em seu humor. Apenas perceba como você pode ficar mais bem disposto e feliz sentindo menos dor, sendo menos suscetível a doenças, diminuindo a ansiedade e o estresse no cotidiano. E todas essas melhorias em sua qualidade de vida garantem melhor desempenho em outras atividades e no trabalho, uma vez que você conseguirá se concentrar adequadamente, sem perder o foco com pequenos detalhes ou interrupções.

A ioga nos treina a ficar mais confortáveis na quietude. Com a turbulência do dia a dia, muitas vezes não conseguimos nos desligar e relaxar. Poucos minutos aguardando por algo, ou em um ambiente silencioso, pode parecer uma eternidade para os mais impacientes. As técnicas da ioga nos ensinam a ficar confortáveis em momentos de espera ou em ambientes silenciosos, mostrando que essas situações são normais e não representam um motivo de estresse.

É possível se informar muito mais sobre a atividade e iniciar sua adesão à dinâmica. Vale a pena conferir artigos a respeito dos benefícios da ioga e considerar sua adesão ao método de exercício físico e mental. Com tantas vantagens, que podem ser obtidas até mesmo por iniciantes na prática, a atividade é uma aliada para lidar a tribulação da vida moderna.

