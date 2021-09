Jogadores argentinos são ouvidos pela PF e liberados para viajar

Apoie o 247

Clube de Economia

Conteúdo de Parceiros

O protocolo de Covid-19 foi aceito por todos os países que participam das competições da Conmebol, como Libertadores, Sul-Americana e, claro, as Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022.

A partida deste último domingo entre Brasil e Argentina, válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, foi interrompida aos seis minutos de bola rolando, quando agentes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e da Polícia Federal entraram em campo para retirar quatro jogadores da Argentina: o goleiro Emiliano Martinez, os meias Emiliano Buendia e Giovani Lo Celso e o zagueiro Cristian Romero. Os quatro atuam na Inglaterra e deveriam ficar em quarentena ao entrar em território nacional, o que não aconteceu. Mesmo ameaçados pela Anvisa de deportação, seguiram para o jogo.

Após mais de duas horas nos vestiários da Neo Química Arena, em São Paulo, a delegação da Argentina deixou o estádio rumo ao aeroporto. No aeroporto, antes do embarque para a Argentina, os quatro jogadores "ingleses" foram ouvidos pela Polícia Federal e liberados. O destino não foi informado: se voltaram para a Inglaterra ou seguiram com a delegação para o jogo contra a Bolívia, quinta-feira que vem, no Monumental de Nuñez. O grupo viajou à Argentina no fim da noite de ontem e foi acompanhado no aeroporto pelo embaixador do país no Brasil, Daniel Scioli.

PUBLICIDADE

Por ser o maior clássico sul-americano, muitos torcedores brasileiros deram seus palpites e apostaram nas maiores casas de apostas online. Como a partida não foi encerrada, estes apostadores devem ler os termos e condições de cada empresa de apostas para se informar como proceder diante desta situação inusitada.

Em entrevista após a partida, o técnico Lionel Scaloni lamentou a suspensão do jogo contra o Brasil.

PUBLICIDADE

– Eu fico muito triste e não busco nenhum culpado. Se passou ou não passou algo, não era o momento para fazer essa intervenção – disse Scaloni.

O protocolo de Covid-19 foi aceito por todos os países que participam das competições da Conmebol, como Libertadores, Sul-Americana e, claro, as Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022.

PUBLICIDADE

A portaria nº 655, de 23 de junho de 2021, que estabelece regras para a entrada de estrangeiros no Brasil durante a pandemia de Covid-19, e diz o seguinte:

§ 7º O viajante que se enquadre no disposto no art. 3º, com origem ou histórico de passagem pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, pela República da África do Sul e pela República da Índia nos últimos quatorze dias, ao ingressar no território brasileiro, deverá permanecer em quarentena por quatorze dias.