Legends Game Brasil com Falcão e D'Alessandro arrecada 3,5 toneladas de alimentos em Pelotas

O público lotou o Ginásio do Sesi em Pelotas-RS para assistir ao Legends Game Brasil, que trouxe à região duas equipes de craques do futebol e do futsal como Falcão e D'Alessandro, Rafael Sóbis e Daniel Carvalho, entre outros nomes que fazem parte da história do esporte.

A partida solidária entre Amigos de D'Alessandro e Amigos do Falcão resultou em um empate em 13 gols pra cada lado e uma arrecadação de 3,5 toneladas de alimentos que serão distribuídos as entidades assistenciais de Pelotas através da Secretaria de Ação Social.

A entrega dos atletas em quadra trouxe uma homenagem especial. Profissionais de saúde das cidade de Pelotas e Rio Grande entraram na quadra e se juntaram aos atletas. Dez profissionais que trabalharam durante a pandemia em hospitais com alas Covid e na Samu foram aplaudidos pela torcida. Antes, os atletas Down da ApadPel, ligados à Apae Pelotas, já tinham feito um bate-bola e começado a tarde de emoções.

Com a bola rolando, aos dois minutos e quarenta e três segundos, Falcão abriu o placar e dois minutos depois Yuri Acosta empatou a partida. O jogo seguiu com um sucessão de belas jogada e gols. O primeiro tempo com muitos lances de lambreta, carretilha e tentativas de gols de bicicleta terminou com 7x4 para os Amigos do Falcão. A retomada na quadra foi com muitas embaixadinhas. D'Alessandro e Falcão sentaram na quadra e ficaram trocando passes divertindo a torcida num jogo festivo entre "Brasil e Argentina".

A novidade foi a participação do juiz especial Juninho, que além de expulsar Falcão e D'Alessandro, recebeu um passe e marcou um gol que foi validado pela arbitragem e o juiz foi aplaudido. Com nove atletas se revezando em balançar a rede, a partida terminou em um empate de 13x13. Vinte e seis gols marcados no jogo festivo e muita alegria e emoção na segunda edição do Legends Game Brasil.

D'Alessandro ressalta a causa: “o nosso foco foi levar alegria para quem foi assistir ao jogo e, principalmente, pode ajudar a quem precisa”. Falcão também destacou a solidariedade. “Quando cada um de nós se doa um pouco, temos certeza que no final o resultado vem. Milhares de alimentos alcançados”.

Segundo Bruno Zarif, realizador do evento e responsável pelo Grupo Zarif, o objetivo foi ajudar ao máximo de pessoas possíveis. “Uma grande festa solidária que proporcionamos para Pelotas”.

