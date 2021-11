Maksym Blazhkun: a biografia e o caminho da vida de um empresário

Apoie o 247

Maksym Vladimirovich Blazhkun é um homem de negócios, treinador de negócios, gerente de topo e uma pessoa talentosa. É um exemplo de como o sucesso pode ser alcançado apesar de tudo. Confrontado com grandes dificuldades financeiras e até mesmo falência em algum momento de sua vida, ele conseguiu superar os obstáculos e alcançar um resultado rapidamente.

Neste artigo, vamos representar de forma breve e sucinta a biografia dele, que se tornou interessante para muitos depois que ele voltou ao Instagram e em pouco tempo conquistou mais de 100 mil seguidores. Muitos dos usuários desta rede social já apreciaram a simplicidade e o profissionalismo da Maksym e tornaram-se os seus seguidores.

A informação curta

Em primeiro lugar, Maksym Blazhkun é interessante para um amplo círculo de seguidores com seus principais dados biográficos (a base que lhe permitiu começar de baixo e ir para o topo do Olimpo financeiro de nosso país e do espaço pós-soviético como um todo)

A data de nascimento de Maksym Vladimirovich Blazhkun: 18/04/1986;

A situação familiar do empresário: ele é casado (tem a esposa Tatiana, que não é a pessoa pública), tem dois filhos - Raymond e Annamaria;

A habilidade intelectual básica: pode falar fluente 8 idiomas diferentes;

O resultado principal na área de hobby: visitou mais de 118 países ao redor do mundo;

O QI de Maksym Blazhkun é 169 pontos;

Recentemente, concentrou os seus esforços em consultoria na área de criptomoedas e no mercado de troca de criptomoedas. A grande troca LocalTrade apreciou os méritos dele e convidou-lhe para o cargo de CBDO (Diretor de Desenvolvimento de Negócios);

A conquista principal: Ele é um dos poucos ucranianos que alcançaram o status alto e cargos elevados na área de criptomoeda e dos negócios no mundo ocidental.

Maksym Vladimirovich Blazhkun: Biografia

O caminho de vida deste empresário, embora não seja o mais típico, não é muito diferente do modelo clássico de desenvolvimento da pessoa média - desde a juventude até anos maduros.

Maksym Vladimirovich Blazhkun passou os anos da infância e da juventude em Khmelnitsky (a cidade na Ucrânia). No mesmo local, em 2003, formou-se em uma escola abrangente. Depois de concluir o ensino médio, ele foi para o Seminário Teológico Superior Internacional, onde estudou estudos católicos até 2009.

Mas isto foi apenas um dos ensinos superiores que possui um empresário de sucesso. Ele também possui o ensino superior jurídico e econômico. Provavelmente, foram eles que contribuíram para o sucesso final, enquanto a primeira educação no seminário teológico trouxe um desenvolvimento na direção da oratória, bem como em termos de compreensão da psicologia e do mundo espiritual da humanidade.

Entre as conquistas durante o período de estudo e nos primeiros anos após, estão:

Maksym Blazhkun está em fase de redação de um doutorado (teste especial para a obtenção do grau de doutorado) sobre o tema "Tecnologias Blockchain na economia em nível estadual" em um momento em que uma compreensão abrangente deste tópico é altamente valorizada e testada em um alto nível;

em 2012, recebeu o prêmio estadual “Pela introdução do desenvolvimento na economia do país”;

graças à sua autoridade na esfera espiritual, ele mais de uma vez teve a oportunidade de se tornar um participante das Audiências do Papa em Roma.

No estágio inicial de sua carreira, ele conseguiu ser um dos principais consultores que ajudaram em questões financeiras, técnicas, jurídicas e outras na criação de grandes holdings, firmas e empresas. Depois de ganhar popularidade e reconhecimento dessa forma, ele foi mais de uma vez convidado como orador em vários fóruns financeiros.

Entre os eventos mais brilhantes e memoráveis, são:

Fóruns de treinamento com Bodo Schäfer e Richard Brandson. Palestras de consultoria baseadas no tema de criptomoeda, a sua implantação na economia, transferência bilateral de criptomoeda para fiat e vice-versa. Palestras sobre sistemas de pagamento, seu desenvolvimento e promoção, complexidades jurídicas de gestão, a futura integração inevitável de dinheiro eletrônico clássico e moedas de blockchain.

Cada vez que Maksym Blazhkun era convidado para certos eventos, ele reunia grandes salões de ouvintes. Ele foi convidado por líderes da empresas para aplicar as habilidades profissionais de um treinador de negócios. Eles queriam que ele

criasse uma motivação positiva que prevaleceria não nos funcionários individualmente, mas na equipe como um todo;

estimulasse algumas habilidades psicológicas e profissionais de trabalhadores que ainda não aprenderam como aplicá-las corretamente no processo de atividade;

estruturasse e otimizasse os processos internos que aconteciam dentro da empresa.

Projetos de negócios de Maksym Blazhkun

A primeira tentativa significativa de se estabelecer como um empresário bem-sucedido e competente foi associada à criação de um diner (um pequeno restaurante que venda e entrega comida chinesa). Antes disso, Maksym Blazhkun também não parava quieto e estava envolvido na venda de coisas, outro pequeno negócio. Ele nunca parou e literalmente desde o juventude ele tentava encontrar a sua vocação.

O primeiro sucesso veio para Maksym Vladimirovich Blazhkun quando, no início da década de 2010, ele começou a se envolver em projetos de rede, vários tipos de atividades de investimento, mining de criptomoedas, produção de alimentos, turismo e outros.

Em seguida, ele se tornou um dos empresários mais bem-sucedidos e reconhecíveis da Ucrânia, a quem começaram a citar em publicações, a convidar para a televisão, a visar fazer os acordos com ele e a convidá-lo para vários eventos. Naquele momento, Maksym Blazhkun enriqueceu não só a si mesmo, mas também a um grande número de pessoas, tornando-se um curador e guia no mundo dos negócios e investimentos.

Com base nisso, ele começou a descobrir outros talentos em si mesmo e a desenvolver uma direção de negócios baseada na atividade de orador. Ele reuniu a audiência, compartilhou a sua própria experiência e deu conselhos profissionais na área de MMN (marketing de rede).

O empresário até escreveu o seu próprio livro chamado "A minha espiral do sucesso: ou como mudar a sua vida em 82 dias". A partir deste livro pode-se aprender em detalhes a história desta pessoa, seus segredos pessoais de sucesso, abordagens e dicas para alcançar os melhores resultados.

No momento, as fontes oficiais confirmam tais áreas de negócios nas quais Maksym Blazhkun trabalha:

a empresa Food Delivery em Khmelnytsky, na qual ele tem o status de fundador, gerente e um dos beneficiários;

proprietário da empresa polaca Service Holding desde 2012;

projeto de Service Holding de Khmelnitsky (fundador, beneficiário, signatário).

Tour educacional da LocalTrade University e CBDO LocalTrade

Maksym Blazhkun vai ser o coordenador do tour educacional da LocalTrade. O objetivo deste projeto é ensinar as pessoas a usar instrumentos financeiros na troca para lucrar com a negociação de criptomoedas. Durante este tour, serão ministradas master classes gratuitas.

O tour acontece de 1 de novembro de 2021 a 6 de fevereiro de 2022 na América Latina.

A primeira cidade desse tour foi São Paulo. No dia 6 de novembro, a equipe esteve na cidade de Recife, após o qual segue pelo seguinte roteiro:

Maceió - 11/10/21;

Aracaju - 15/11/21;

El Salvador - 19/11/21;

Belo Horizonte - 24/11/21;

Rio de Janeiro - 28/11/21;

Balneário Camboriú - 12/03/21;

São Paulo - 12/09/21;

Colômbia - 12/12/21;

México - 16/12/21.

Esse é todo o percurso da equipe LocalTrade até o Ano Novo. Em 2022, eles irão para a República Dominicana, Equador, Bolívia, Peru e Argentina.

Maksym Blazhkun. As principais citações de um empresário de sucesso, treinador, líder

Ao longo de sua carreira, Maksym Blazhkun mais de uma vez compartilhou citações e dicas importantes que devem ser distribuídas entre aqueles que se esforçam para obter sucesso, aprender a educação financeira e entender a vida melhor.

"Muitas coisas começam com a depressão. Parece que as coisas estão caindo aos pedaços e os problemas não têm fim. Mas é importante reunir as suas forças e compreender que é hora de agir. É hora de perceber o que é inerente a você”.

“Na maioria das vezes, é o medo e os complexos que interferem. A maioria dos problemas está dentro da pessoa. Eles não estão de fora, são as falhas psicológicas que se tornam uma parede para o cérebro e não lhe dão uma chance.”

“Você precisa definir metas tão altas quanto possível para que pareçam impossíveis e formem um sonho pelo qual você possa se empenhar continuamente, sem descanso e indulgência pessoal.”

“A vontade de fazer história, de deixar a sua marca é o que move o meu negócio. O objetivo não está nele e não está no dinheiro. O principal é a ideia e sua implementação ”.

“Para maximizar a sua eficiência, organize o seu trabalho. Defina as tarefas e monitore o seu progresso. Quando tudo continua como de costume, o progresso em direção ao sucesso é acelerado mil vezes".

“Para se tornar um verdadeiro líder em uma empresa ou equipe, é preciso ser sincero. Só assim é possível estabelecer contacto, ganhar confiança e respeito. ”

"Um verdadeiro homem de negócios é aquele que aprecia as pessoas e realmente conhece seu valor como especialistas. O trabalho decente e a comunicação respeitosa são a base".

"Qualquer negócio deve ter pelo menos dez áreas de atuação, para que, quando alguns colapsam, outros os substituam e não criem situações de crise".

"Leio muito. Mas o livro mais interessante que já li foi a Bíblia".