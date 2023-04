Mega Millions dos EUA salta para R$ 2,4 bilhões e dá para jogar daqui do Brasil (14.04)

Apoie o 247

Milhares de latino-americanos, inclusive brasileiros, jogam cada vez mais nas loterias dos Estados Unidos. E o melhorde tudo: muitos já foram sorteados e ganharam prêmios incríveis.

Amanhã sexta 14 de abril, ocorre o sorteio da loteria Mega Millions dos Estados Unidos, com prêmio no valor de 476 milhões de dólares, convertendo para a nossa moeda, isso significa mais de R$ 2,4 bilhões.

Cada vez mais popularizada em nosso País, milhares de brasileiros estão comprando seus bilhetes oficiais on-line para garantir a participação.

“Milhões de pessoas de todas as partes do mundo compram seus bilhetes de loteria em nosso site”, diz Adrian Cooremans, porta-voz do TheLotter, líder mundial em serviço de compra de bilhetes de loteria on-line.

Jogar na loteria americana Mega Millions, mesmo estando no Brasil, é totalmente possível e legalizado.

“Vale lembrar que as chances de um brasileiro ganhar essa bolada são exatamente as mesmas de uma pessoa jogando nos Estados Unidos. Em seus 20 anos de serviço, a TheLotter teve a felicidade de entregar mais de 120 milhões de dólares em prêmios de loteria para mais de 8 milhões de bilhetes vencedores”, acrescenta Cooremans.

Divulgação

Como jogar na Mega Millions?

Participar das loterias americanas através da TheLotter, mesmo estando no Brasil, agora está mais barato, mais acessível e mais seguro do que nunca. Isso graças ao atendimento ao cliente em português disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, além de uma grande variedade de métodos de pagamentos garantidos, como Pix, Banco do Brasil, Bradesco e Santander.

Os bilhetes da Mega Millions custam cerca de US$ 5 por linha e esse valor já inclui a comissão que o site cobra pelo serviço de courrier.

São apenas 4 etapas para jogar e concorrer ao prêmio de R$ 2,4 bilhões:

1. Abrir uma conta gratuita na TheLotter.

2. Selecionar a loteria Mega Millions EUA.

3. Escolher 5 números principais e um número adicional “Mega Ball”.

4. Confirmar a compra e efetuar o pagamento.

A TheLotter envia seus agentes locais nos Estados Unidos para comprar bilhetes de loteria oficiais em nome dos clientes do mundo inteiro. E logo na sequência, recebem em suas contas pessoais uma cópia digitalizada de seus bilhetes, antes do sorteio.

Caso um jogador ganhe o sorteio com a TheLotter, receberá 100% do prêmio, pois o valor é pago sem comissões!





Como resgatar o prêmio?

Segundo as regras das loterias americanas, não é necessário ser residente ou cidadão dos EUA para jogar. Contudo, para poder receber qualquer prêmio, o bilhete de loteria não pode sair do território americano.

É por isso que os bilhetes comprados pela TheLotter são guardados em um cofre-forte nos Estados Unidos. Além disso, os clientes recebem uma cópia digitalizada do bilhete como prova de propriedade.

Se o jogador ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente em sua conta bancária. Agora, se ganhar o jackpot da Mega Millions, a TheLotter arcará com todas as despesas da viagem, para que ele possa receber o prêmio pessoalmente nos EUA, sem se preocupar com nada.

Comece a jogar ainda hoje no maior jackpot do mundo!

O próximo sorteio da EUA Mega Millions será será amanhã sexta 14 de abril.. Para garantir a participação neste sorteio de US$ 476 milhões, digite os seus números de sorte agora mesmo!

Para mais informações e para começar a jogar, vá para TheLotter.

Divulgação

Boa sorte!

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.net. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/

