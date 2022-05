Melhores destinos nacionais para curtir no outono

Apoie o 247

À medida que os dias ensolarados de verão se despedem, muitos sentem que as férias acabaram – mas abril e maio são alguns dos melhores meses do ano para viajar. É justamente no outono que muitos destinos de férias populares ficam mais acessíveis e que as multidões diminuem, mas as temperaturas permanecem agradáveis, o que significa também que você pode viajar para alguns de seus lugares da lista de desejos por um preço mais acessível.



Se você está procurando um lugar para fugir ainda neste outono, aqui estão alguns destinos nacionais que parecem deslumbrantes com o brilho dessa estação.



Chapada Diamantina, Bahia



A Chapada Diamantina, no oeste daBahia, por si só já possui um colorido especial em seus cânions, serras, lagos e grutas. Mas o outono pode trazer uma luz única à paisagem, intensificando a beleza das águas da Pratinha, do Poço Azul e do Poço Encantado. Não menos especial é a charmosa cidade de Lençóis, principal base para quem deseja conhecer esse verdadeiro paraíso de ecoturismo.



Ouro Preto, Minas Gerais



A arquitetura colonial e as ruas de paralelepípedo levam os turistas a uma viagem ao período colonial brasileiro. É obrigatória a visita ao museu, igrejas e praças onde estão as obras de Aleijadinho, o maior representante do barroco mineiro. No outono, Ouro Preto conta com temperaturas agradáveis e estação mais seca, o que é ideal para os passeios ao ar livre. O destino é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade.



Cunha, São Paulo



Cunha é um destino interiorano, mas com ótima infraestrutura turística. No outono começa a época dos principais festivais da cidade (como o do Pinhão e do Cordeiro), ideal para uma viagem romântica. Os visitantes poderão desfrutar de pousadas e bistrôs charmosos, com vistas para paisagens serranas e ainda aproveitar as trilhas, cachoeiras e parques preservados. Não pode faltar no roteiro as cerâmicas artesanais e o Lavandário de Cunha.



Foz do Iguaçu, Paraná



Foz do Iguaçu é um destino bastante requisitado em todas as estações do ano, mas o outono traz algumas vantagens, além das temperaturas agradáveis – nessa época as Cataratas estão mais volumosas, pois o conjunto de 275 quedas d’água tem grande vazão das águas e impressiona os visitantes. É também na estação que as comportas da Usina de Itaipu têm maior chance de estarem abertas, algo que acontece quando há grande volume de água, o que completa o espetáculo.



Gramado, Rio Grande do Sul



No outono, a Serra Gaúcha traz algumas características do clima europeu, pois é uma época em que os tons dourado e alaranjado tomam conta da paisagem. Gramado, especialmente, já conta com dias ensolarados e noites bem frias, o que sugere aproveitar a gastronomia local e as pousadas aconchegantes. Vale a pena colocar no roteiro o passeio de maria fumaça, a visita à região das hortênsias e às vinícolas da Serra Gaúcha.



Jalapão, Tocantins



Para os viajantes em busca de aventura o destino é o Jalapão, no Tocantins, região central do Brasil. E um dos melhores momento de conhecer esse lugar impressionante é o outono, quando as temperaturas estão menos abafadas, inclusive com um friozinho à noite. Além disso, o mês de maio é conhecido pela reprodução dos animais, então a probabilidade de encontrar aves e animais típicos da região é muito maior. As dunas, praias de rio, piscinas naturais e cachoeiras também ganham uma beleza especial nesta época do ano.

