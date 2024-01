Mesmo com 2023 ruim, Flamengo é favorito na bet365 para vencer o Cariocão

O milionário elenco do Flamengo decepcionou sua imensa torcida no ano passado, colecionando fracassos e vexames em uma temporada para esquecer. edit

Mesmo assim, o rubro negro da Gávea segue em alta entre os apostadores para 2024, com o favoritismo para conquistar o Cariocão.

Agora comandado pelo técnico Tite, ex-seleção Brasileira, e com algumas contratações que reforçam ainda mãos um elenco já poderoso, o Flamengo tentará levantar mais uma taça do estadual, competição na qual detém o recorde de títulos ao longo da história.

Na casa de apostas Bet365 o rubro negro tem cotação de momento de 1.90 na briga para conquistar o topo do podium no Cariocão, que começará neste dia 17 de janeiro, já com um compromisso do próprio Flamengo, que enfrentará o Audax Rio na Arena da Amazônia, em Manaus, porque o Maracanã está fechado para a realização de melhorias no gramado.

Em segundo lugar na preferência dos apostadores da Bet365 está justamente o atual bicampeão carioca, o Fluminense. O tricolor das Laranjeiras chega com muita moral por ter levantado pela primeira vez o troféu da Copa Libertadores vencendo o Boca Juniors no Maracanã. O clube está com odds de 3.00 no bookmaker.

O Botafogo tem cotação de 5.50 e é uma das maiores incógnitas para a temporada. Afinal, qual alvinegro entrará em campo no Carioca, o arrasador da primeira etapa do Brasileirão do ano passado, quando chegou a liderar a competição nacional com 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado? Ou o time que naufragou no segundo turno do mesmo torneio e ficou apenas com a quinta colocação, decepcionando seus torcedores? O Glorioso também tem se reforçado para 2024 e não pode ser subestimado na briga pelo estadual deste ano.

O Vasco está em quarto lugar na preferência dos apostadores para levar o caneco do Cariocão-24. O Cruzmaltino está com cotação de momento de 6.00 e embora pareça um pouco abaixo dos outros três grandes do Rio de Janeiro, tem tradição e como treinador o excelente Ramon Diaz.

O Volta Redonda é o primeiro dos clubes de menor investimento a figurar na lista de favoritos ao título, logo abaixo do Vasco e com odds de 35.00. embora as chances do Voltaço não sejam das mais altas, o time do Sul Fluminense pode pelo menos atrapalhar as coisas para os grandes do Estado.

Doze equipes participarão da fase inicial do torneio este ano e o Flamengo já conquistou o Carioca 37 vezes, a última delas em 2021. O Fluminense, atual bicampeão, tem 33 títulos e o Vasco 24, tendo levantado sua mais recente taça em 2016. O Botafogo é o quarto maior campeão estadual, com 21 conquistas e desde 2018 não grita “é campeão”. O América, quinto em número de troféus (07), não chega em primeiro desde o distante ano de 1960 e nem mesmo está atualmente na divisão principal do campeonato do Rio de Janeiro.

Abaixo as cotações dos principais favoritos ao título carioca de 2024

Flamengo: 1.90

Fluminense: 3.00

Botafogo: 5.50

Vasco: 6.00

Volta Redonda: 35.00

Portuguesa da Ilha: 50.00

Audax: 75.00

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitos a mudanças ao longo do campeonato.

