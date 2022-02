Micro influenciadores: conheça uma das grandes tendências do marketing para 2022

Apoie o 247

Você sabia que o Brasil é o segundo país mais conectado do mundo? Sim, a porcentagem é alta, com cerca de 78% dos brasileiros online. O crescente uso das redes sociais aponta para um movimento de criação e desenvolvimento de cada vez mais aplicativos de conexão e entretenimento.

O Instagram, por exemplo, abriu espaço para o surgimento de diversos influenciadores digitais: pessoas que ficaram famosas a partir da internet e que hoje são conhecidas em boa parte do país. O marketing é o maior aliado desse fenômeno, pois os influenciadores tornaram-se um canal para atrair consumidores para uma determinada marca, gerando ainda autoridade e confiança.

Mais recentemente, com o TikTok, surgiram os micro influenciadores, e esses também vêm ganhando um grande espaço no ambiente de marketing. Isso por conta da ideia de proximidade com a “vida real”, pois esses influenciadores mostram uma rotina mais comum e popular. Essa é, inclusive, uma forte tendência do marketing para 2022.

O que é um micro influenciador?

Os influenciadores digitais que possuem perfis com até 10 mil seguidores receberam o nome de micro influenciadores, ou ainda, nano influenciadores. Essas pessoas criam conteúdo da mesma forma que fazem os influenciadores digitais, mas apresentam experiências mais reais e autênticas.

O conteúdo que micro influenciadores criam se encaixa na expressão “sem filtros”, ou seja, “sem artifícios”, assim como acontece na vida real. Com isso, não são conteúdos pautados em glamour e encenações. Apesar de não serem tão viralizados, atraem seguidores mais fiéis – mesmo que sejam em menor número, são realmente engajados.

A democratização do acesso à internet

O uso cada vez maior de telas e aplicativos é intrínseco à sociedade atual e se deve também ao movimento de desenvolvimento veloz das tecnologias. Quando surgiu, a internet não era tão democrática. Só se podia ter acesso a ela por meio de um computador – não existiam smartphones, smart TVs, 3G, etc. —, e o computador era um objeto de custo alto para a maioria das pessoas na época.

Apenas por meio da sua popularização é que foi possível abrir espaço para o surgimento de micro influenciadores e afins. Hoje, de cada dez brasileiros, ao menos oito têm um celular com acesso à internet, conforme comenta matéria publicada pelo site Convergência Digital. Isso significa que qualquer pessoa pode passar a produzir conteúdo digital em seus perfis nas diferentes redes sociais e se tornar um micro influenciador.

É importante dizer que com a popularização da internet vieram outras necessidades, como a importância de se estar alinhado a boas práticas de uso. Existem cuidados a serem tomados sempre, mas, levando-os em consideração, essas tecnologias só vêm nos auxiliar.

O maior cuidado atualmente é em relação à segurança, e nesse campo a biometria vem ganhando cada vez mais espaço. Um artigo da ExpressVPN explica de forma didática os tipos comuns de biometria e como essa tecnologia é usada, além de fornecer outras informações relevantes no que tange à segurança. Aplicativos da internet frequentemente arquivam nossas identidades, então vale a pena saber como protegê-las para evitar possíveis fraudes.

O boom dos micro influenciadores

Segundo o Ibope Inteligência, 50% dos consumidores compram algo depois da indicação de influenciadores digitais. Além disso, os influenciadores digitais também representam um número alto quando se trata de criação de conteúdo. Eles criam 66% do conteúdo das redes sociais, alimentando, dessa forma, nossa cultura digital e de consumo.

Os micro influenciadores, no entanto, são um pouco mais recentes. Este é um movimento que surgiu por volta de 2019 e foi crescendo até ter um boom no ano passado, em 2021. Pesquisas da área de marketing apontaram que esses perfis tinham um ótimo engajamento. Isso indicou que, ao patrocinar esses perfis para alguma propaganda específica, uma marca pode ter um retorno em vendas muito positivo.

As marcas então passaram a olhar com mais atenção para esses canais e a montar uma estratégia bem-sucedida, que promete, neste ano, ser ainda mais utilizada. Essa união de esforços entre diferentes marcas e micro influenciadores é uma das grandes tendências de marketing para 2022, o que certamente aumentará o consumo pelo digital e o uso das redes, elevando, ao mesmo tempo, a visibilidade dos envolvidos.