Milhões de pessoas pendentes de resultado

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Quem nunca sonhou em um dia acordar milionário? Para conseguir esse feito, somente recebendo uma herança ou ganhando na tão cobiçada Mega-Sena. Porém, o que os milhões acumulados escondem é que não somente o vencedor leva o prêmio da loteria.

Assim, o sonho da Mega-Sena também alimenta diversos outros tipos de sonhos ao redor do país. Se você ainda não conhece o impacto da loteria e como ela funciona, continue acompanhando esta matéria, que deixamos tudo bem explicado por aqui.

Por que a Mega-Sena atrai tantos jogadores?

Antes, jogar na Mega-Sena era uma tarefa que exigia tempo e deslocamento. Sempre foi preciso ir até as casas lotéricas para fazer seus jogos. Porém, o aumento e popularização da internet tornaram processos como a loteria mais acessíveis e simples.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hoje, é possível fazer seus jogos de maneira remota, pelo site do concurso. Além disso, até quem não mora mais no Brasil pode escolher dezenas sem maiores complicações. Com isso, também aumenta de maneira considerável o valor dos prêmios a cada rodada.

Mas se engana quem pensa que a loteria é somente uma maneira de premiar um ganhador. Afinal, por trás da dinâmica, outras pessoas acabam ganhando. Por exemplo, instituições e projetos sociais amparados pela Caixa Econômica Federal.

Confira algumas informações importantes sobre o concurso, e como ele afeta outras vidas. A Mega-Sena também é uma maneira de tornar mais fácil a sobrevivência de quem realmente precisa de ajuda, confira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Afinal, como a Mega-Sena e seu processo mudam outras vidas além do ganhador?

A Caixa Econômica Federal é um banco que possui uma amplitude de ações muito grande. Com isso, também colabora para o desenvolvimento social do país, investindo em cultura, esporte, segurança e educação.

De todo o valor arrecadado com as apostas, 48% são direcionados para esse tipo de investimento. Ou seja, para cada um real que você gasta com a loteria, R$0,48 centavos são destinados a programas sociais que impactam outras vidas.

Conhece o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil? Então, uma parte dos recursos que a Mega-Sena arrecada, vai para alavancar esse programa. Outro exemplo são os Comitês Olímpico e Paralímpico, que também recebem uma parte desses fundos. Confira outros beneficiários:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Clubes sociais aprovados pela Confederação Brasileira de Clubes;

Projetos de pesquisa em esporte;

Projetos de fomento e locomoção de atletas;

Injeção no Fundo Nacional de Cultura;

Fundo Penitenciário Nacional;

Fundo de Seguridade Social (com os ramos de Saúde, Assistência Social e Previdência Pública).

São inúmeros exemplos de programas e financiamentos que também participam das suas apostas. Assim, é possível acreditar no sonho de ficar milionário, sem deixar de incentivar ou mudar realidades ao seu redor.

Como funciona o sorteio da Mega-Sena?

Basicamente, você pode apostar em até 15 números, variando de 01 a 60, de acordo com suas preferências. Assim, o mínimo de dezenas é 6, mas quanto mais você aposta, maiores as chances de acertar.

Então, o caminhão que realiza sorteio da Mega-Sena circula pelo país, fazendo os eventos às quartas-feiras e sábados. Nessas ocasiões, os números são sorteados e transmitidos para quem quiser acompanhar o concurso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os ganhadores precisam acertar as seis dezenas do sorteio. Contudo, existem versões de prêmios para quem acerta 4 (quadra) ou 5 (quina) números, com valores menores. Vale lembrar que quanto mais pessoas acertam, mais o valor do prêmio se divide.

Algumas variações desse sorteio, como a Lotomania, oferecem prêmios diferenciados. Porém, não são geridos pelas Loterias Caixa. Então, se apostar na Mega-Sena, esse tipo de premiação não valerá, caso você não acerte nenhum número.

Como jogar na Mega-Sena?

Para jogar na Mega-Sena, você pode ir até a casa lotérica mais próxima de onde mora. Porém, se a correria da vida não permite um tempo para encarar a fila, não se preocupe. Ainda existem jeitos mais confortáveis de apostar na sorte.

Por exemplo, o próprio site das Loterias Caixa deixa uma seção disponível para quem quer apostar. Assim, você só precisa criar um cadastro e inserir um método de pagamento válido para começar a concorrer.

Dessa maneira, a plataforma é bem intuitiva e não tem muito segredo para apostar. Mas uma dica importante: não deixe para a última hora, principalmente no sorteio da Mega-Sena com prêmio acumulado. O aumento do tráfego pode tirar o site do ar ou causar lentidão.

Depois de fazer o seu jogo, é sempre importante conferir a Mega-Sena resultado. Para ver se alguns zeros subirão em sua conta, confira o resultado e boa sorte!