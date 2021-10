Mudança: Kenye West agora se chama ‘Ye’; Veja outros famosos que também mudaram o nome

Apoie o 247

Um juiz da cidade de Los Angeles aceitou o pedido de Kenye West que agora oficialmente se chama Ye. O rapper de 44 anos decidiu se chamar dessa forma, sem qualquer sobrenome. A petição foi apresentada pelo artista no fim do mês de agosto, segundo ele, sob alegação de “motivos pessoais”. Mas ele não está sozinho, relembre outras celebridades que optaram pela mudança drástica de seus nomes.

Quem é Ye

Nascido em 8 de junho de 1977, em Atlanta, Geórgia e mais conhecido por seu antigo nome Kenye West, é um rapper, compositor, produtor musical, diretor de arte e estilista americano. Atualmente, o cantor é o 9º artista que mais vendeu músicas em formato digital, além de ter conquistado vários prêmios, dentre eles 22 gramys, se tornando o maior rapper da história da premiação, conforme as informações divulgadas pelo site de notícias Diário Prime .

Artistas que também mudaram de nome

Prince

Prince Rogers Nelson, nascido em 7 de junho de 1958, em Minneapolis e falecido em 21 de abril de 2016, foi um cantor, músico, compositor e multiinstrumentista, produtor, ator, filantrópico e dançarino norte-americano. Entre 1993 e 2000 ele adotou como nome um símbolo impronunciável, porém, após seu contrato com a Warner expirar, ele voltou a usar o nome de batismo.

Xuxa

Maria da Graça Meneghel, nascida em 27 de março de 1963, na cidade de Ana Rosa, no interior do Rio Grande do Sul. Ela recebeu o apelido de Xuxa que foi dado pelo seu irmão quando ele a conheceu e, em 1988 foi oficialmente incorporado ao seu nome. Ela é uma apresentadora, atriz, cantora, empresária, filantropa e ex-modelo brasileira. Ficou conhecida como “rainha dos baixinhos”.

Muhammad Ali

Cassius Marcellus Clay Jr, nascido em Louisville, Kentucky, nos Estados Unidos, é o maior boxeador de todos os tempos. Depois de se converter ao islamismo mudou seu nome para Muhammad Ali-Haj, infelizmente o lutador veio a falecer aos 74 anos em 2016. Foi eleito “o desportista do século” pela revista estadunidense Sports Illustrated em 1999.

Miley Cyrus

Filha do conhecido cantor de música country Billy Ray Cyrus, seu nome de nascimento é Destiny Hope Cyrus. A atriz e cantora solicitou a mudança de nome ao Tribunal Superior de Los Angeles, para Miley Ray Cyrus, com a justificativa que esse é o nome pela qual ela já é conhecida e que ele gostaria que este também fosse o seu nome legal. Em 29 de janeiro de 2008, ela mudou oficialmente de nome.

