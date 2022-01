Mulheres dominam o consumo de vídeos online no Brasil em 2021 e representam 54,1% do público em pesquisa

Apoie o 247

Todas as redes sociais se adaptaram para a tendência de consumo dos vídeos online nestes últimos anos, aqui no Brasil e também no resto do mundo. Alguns dados mostram que mais de 80% do tráfego de dados da internet são direcionados para esse formato. Por aqui, segundo pesquisa da Kantar Media, é possível montar um perfil desse consumo. As mulheres, por exemplo, passam mais tempo assistindo e publicando conteúdos audiovisuais, principalmente com os smartphones, que ao lado das smart TVs são os dispositivos mais populares quando o assunto são os vídeos online.

Esse relatório é um levantamento feito em 2021, divulgado recentemente no mês de dezembro. A ideia é entender melhor como está acontecendo o avanço dos vídeos online no Brasil, seja nas redes sociais ou até mesmo em outras plataformas. Os números encontrados mostram que as mulheres, com 54,1%, estão entre os maiores consumidores, e não faltam motivos para isso. No Instagram, por exemplo, elas costumam ser maioria nos perfis relacionados a moda, viagem e outros assuntos.

Isso pode ser visto também na política, com muitas mulheres ganhando espaço nas redes com os vídeos. Marina Silva, fundadora do Rede e presidenciável em 2018, possui muitos conteúdos postados no Facebook, no YouTube e no Twitter. A política que tem negociado para ser vice de Ciro Gomes (PDT), como mostramos em reportagem por aqui recentemente, é apenas uma entre várias. Dilma Rousseff (PT), Manuela D'Ávila (PCdoB) e Simone Tebet (MDB) são outros nomes conhecidos que fazem sucesso online.

Não faltam motivos para publicar conteúdos neste formato, pois o alcance nas redes sociais está aumentando constantemente. Aqui no Brasil, as redes sociais mais populares foram invadidas pelo formato, e o TikTok conseguiu reunir milhões de usuários em poucos meses. A criação de conteúdos ficou mais acessível, principalmente com o uso de um editor de vídeos online, e isso facilita para terem mais vídeos publicados e, consequentemente, mais pessoas consumindo. Assim é que funciona a internet, principalmente no mundo das mídias digitais.

Smart TVs e smartphones dominam o setor

Outro dado importante divulgado no levantamento foi o dos dispositivos eletrônicos mais utilizados para assistir vídeos online. Os smartphones, que costumam dominar todos os cenários, ficaram apenas na segunda posição. As smart TVs ganharam e hoje lideram esse consumo virtual. O motivo principal é o sucesso das plataformas de streaming, principalmente com a Netflix, que sozinha tem quase 20 milhões de assinantes no Brasil e continua a crescer.

Até mesmo o YouTube faz parte desse domínio das TVs, pois a plataforma possui aplicativos para esses dispositivos e também conseguiram um aumento no consumo. O público brasileiro tem um perfil básico, e não deve mudar com o tempo. Os computadores e os tablets também aparecem como opções na pesquisa, mas não conseguem passar dos 10% de participação no mercado. Ou seja, a tendência é mesmo com os celulares e com as TVs inteligentes. Apesar dos custos maiores, são equipamentos bem estruturados para rodar os vídeos publicados na internet, principalmente no formato de filmes, séries e documentários.

Essa pesquisa divulgada pela Kantar Media é importante para entender o perfil do brasileiro, e também mostrar que as mulheres estão dominando a criação e o consumo de vídeos online. Essa é uma novidade interessante, pois esse é o formato que vai domar a internet pelos próximos anos. A audiência dessas mídias só aumentou, seja no Brasil ou em outro país, principalmente com as facilidades que existem atualmente para se criar conteúdos audiovisuais. As redes sociais são as maiores provas disso, e as mulheres estão tomando o protagonismo neste sentido.

