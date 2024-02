Na bet365 Botafogo é favorito contra o Aurora na estreia na Libertadores

A partida de volta ocorrerá no Nilton Santos no próximo dia 28, também às 21h30. edit

Apoie o 247

Google News

Conteúdo de Parceiros

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O Botafogo estreia na Pré-Libertadores nesta quarta-feira às 21h30 (de Brasília) contra o Aurora da Bolívia. Este será apenas o primeiro duelo entre as equipes para decidir quem passará para a segunda fase da mais importante competição do continente sul-americano. O alvinegro do Rio de Janeiro tem o favoritismo nas casas de apostas esportivas como a bet365.

O confronto entre bolivianos e brasileiros ocorrerá no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba – a mais de 2,5 mil metros de altitude -, que tem capacidade para cerca de 32 mil pessoas.

continua após o anúncio

Bet365 inscrição » R$500 em créditos de apostaO Glorioso, comandado pelo técnico Tiago Nunes, não parece ter se recuperado ainda do grande vexame que proporcionou a seus apaixonados torcedores no ano passado. O time chegou a ter 13 pontos de vantagem na ponta do Brasileirão e terminou a competição na quinta posição. O alvinegro vai muito mal no Carioca, com sério risco de ficar de fora da semifinal pelo segundo ano consecutivo, e vários de seus atletas têm demonstrado um visível desequilíbrio emocional. Na última rodada do estadual o Botafogo começou ganhando o Vasco, mas terminou o clássico goleado por 4 x 2.

Contra o Aurora Tiago Nunes não terá o goleiro John e o atacante Luís Henrique, contratados recentemente, mas contundidos, e ainda não estreará outros nomes novos no elenco, como Pablo ou Gregore. Com isso, a formação que enfrentou e perdeu para o Vasco deverá ser mantida. Uma possível novidade será o retorno do veterano lateral esquerdo Marçal, já liberado pelo departamento médico do clube. Em sua última participação na Taça Libertadores, em 2017, o Botafogo chegou às quartas de final, mas perdeu então para o Grêmio, que viria a ser o campeão naquela edição do torneio internacional.

continua após o anúncio

O Aurora terminou o campeonato boliviano do ano passado na quarta posição e tem uma elenco muito limitado, mas que usa muito bem o fator altitude em seus jogos em Cochabamba. Para o confronto com o Botafogo o técnico Maurício Soria terá dois desfalques: o atacante colombiano Oswaldo Blanco, que está suspenso, e o zagueiro paraguaio David Robles, expulso no último compromisso do Aurora pela Libertadores, quando superou o Melgar com uma vitória na Bolívia e um empate por 1 x 1 no Peru.

Na casa de apostas bet365 o favoritismo de momento, mesmo com todos os problemas que atravessa, é o Botafogo. O time brasileiro tem cotação de 1.85 neste bookmaker britânico, o Aurora está com odds de 4.00 e o empate está sendo cotado a 3.40. O placar de 1 x 0 para o alvinegro carioca é o preferido nesta operadora.

continua após o anúncio

Os jogadores Savarino, Lucas Halter, Tiquinho Soares, Matheus Nascimento, Eduard e Júnior Santos, todos do Botafogo, são os mais cotados para marcar gols durante o jogo na Bolívia contra o Aurora.

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitas a mudanças até a data de realização do confronto no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: