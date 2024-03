Na bet365 Cruzeiro é favorito contra o Uberlândia pelo Campeonato Mineiro

O duelo pelo Mineiro-24 ocorrerá no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, neste sábado às 16h30. edit

Em partida que vale a chance de a Raposa conseguir o primeiro lugar geral na primeira fase do Campeonato Mineiro de 2024, o Cruzeiro enfrenta o Uberlândia pela oitava e última rodada da etapa inicial da competição. A equipe azul estrelada tem o favoritismo na bet365.

Pelo menos 30 mil pessoas deverão comparecer ao estádio para apoiar o time comandado por Nicolás Larcamón. Caso termine de fato a fase de grupos em primeiro lugar o Cruzeiro terá vantagem nas etapas decisivas do campeonato.

Bet365 inscrição » – R$500 em créditos de apostA Raposa lidera o Grupo o Grupo A do torneio estadual com 16 pontos, uma a mais que o Tombense, que enfrentará o Atlético Mineiro na rodada. O alviverde do Triângulo Mineiro, por outro lado, ocupa a segunda posição do B. O Galo está na ponta da chave do Uberlândia com três pontos de vantagem.

O Cruzeiro conquistou o Mineiro 38 vezes, a última delas em 2019. Desde então teve de assistir ao arquirrival Atlético chegar ao tetracampeonato estadual. Em seu último compromisso a Raposa bateu o Pouso Alegre por 2 x 0 fora de casa. O Uberlândia jamais levantou o troféu e na última rodada venceu em seus domínios o Athletic por 2 x 1.

As equipes já se enfrentaram 93 vezes, com 58 vitórias cruzeirenses, 26 empates e somente nove do Uberlândia. Cinco dos últimos sete jogos do Cruzeiro tiveram menos de 2,5 gols. Por outro lado, o time visitante sofreu o primeiro tento em cinco de suas mais recentes, demonstrando sua fragilidade defensiva nos minutos iniciais dos confrontos pelo Campeonato Mineiro.

Na atual edição do Campeonato Mineiro o Cruzeiro mais uma vez venceu o clássico contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, mas perdeu para o América, o que tem se repetido nos últimos tempos no estadual de MG.

Na casa de apostas bet365, sediada no Reino Unido e presente em dezenas de países com 20 milhões de clientes em todo o mundo, o favoritismo de momento é do Cruzeiro. A Raposa está com cotação de 11.6 nesta casa, o Uberlândia tem odds de 17,00 e o empate está sendo cotado a 6.00 no bookmaker. O placar preferido na operadora é de 1 x 0 para a Raposa, seguido de 2 x 1 também para o time de Belo Horizonte.

Segundo as tendências observadas na casa as odds para que o Cruzeiro marque seu primeiro gol ainda na etapa inicial e vá para o intervalo com uma vitória parcial estão em 1.66. A hipótese de o adversário do Triângulo Mineiro marcar o tento de abertura no placar no primeiro tempo é de 23.00, mas uma vez demonstrando o enorme favoritismo cruzeirense no confronto deste sábado no Estádio do Mineirão.

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitas a mudanças até a data de realização do confronto em Belo Horizonte.

