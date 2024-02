Na final da Recopa, Fluminense é favorito contra a LDU na bet365

Apoie o 247

Em uma decisão com sabor de vingança, o tricolor do Rio de Janeiro enfrenta a LDU nesta quinta-feira às 21h30, no Maracanã, na partida de volta da final da Recopa Sul-Americana. O time carioca tem o franco favoritismo na casa de apostas bet365 para ficar com o título do torneio internacional.

Para levantar a taça, porém, o tricolor precisa reverter a vantagem obtida pelos peruanos na altitude de Quito no meio da semana passada. Na ocasião a LDU bateu o Fluminense por 1 x 0 com um gol já nos acréscimos do duelo e, por isso, tem a vantagem de jogar pelo empate no Rio de Janeiro para ficar com o título da Recopa.

Bet365 inscrição » R$500 em créditos de apostaO confronto entre as duas equipes tem muita história, pois os peruanos já derrotaram os brasileiros nas duas finais que fizeram. Em 2008 a LDU levou a Libertadores e no ano seguinte a Sul-Americana, deixando a torcida do Fluminense com uma grande sede de vingança.

Em 2023, com um elenco comandado pelo técnico Fernando Diniz e mesclado entre veteranos como Marcelo e Ganso, por exemplo, e jovens com John Kennedy, o Fluminense conquistou a Libertadores pela primeira vez em sua história, derrotando o Boca Juniors na final no Maracanã. A LDU, por outro lado, superou o Fortaleza na decisão da Copa Sul-Americana, conquistando assim seu segundo troféu da competição.

A torcida tricolor com certeza lotará o Maracanã para empurrar a equipe na luta por mais uma taça. Todos os ingressos para a finalíssima da Recopa Sul-Americana já se esgotaram e apoio é o que não faltará para Diniz e seus comandados na batalha final contra um adversário que tem sido uma pedra no sapato não apenas do Fluminense como dos brasileiros em geral. Nos últimos 20 anos, por exemplo, o único clube do Brasil que não saiu derrotado do estádio da LDU foi o Botafogo, que empatou em 0 x 0 com os peruanos na altitude em duelo válido pela Sul-Americana.

Na casa de apostas bet365 o favoritismo é todo dos brasileiros. Neste bookmaker internacional o Fluminense está com cotação de momento de 1.40 e a LDU com odds de 7.00. Para o empate a cotação nesta operadora de apostas está em 4.33. O placar mais provável nas previsões da bet365 é 1 x 0 para os donos da casa, seguido de 2 x 1 também para o tricolor das Laranjeiras.

Nesta casa a probabilidade de somente o Fluminense marcar gols no confronto é de 2.20 e a da LDU de 3.60 no mesmo bookmaker. A probabilidade para ambas as equipes balançarem as redes adversárias é de 2.40. O prognóstico mais afinado seria que o jogo terá poucos gols e com os brasileiros sagrando-se campeões da Recopa Sul-Americana de 2024.

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitas a mudanças até a data de realização do confronto no Estádio do Maracanã.

