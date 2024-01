Na final da Supercopa do Brasil, Palmeiras é favorito na Bet365 contra o São Paulo

Apoie o 247

Palmeiras, campeão brasileiro de 2023, e São Paulo, que pela primeira vez em sua história conquistou a Copa do Brasil, fazem neste domingo às 16 horas, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, a final da Supercopa do Brasil. O Verdão tem o favoritismo na casa de apostas Bet365 para ficar com a taça.

O desempenho do alviverde não foi tão bom na Série A na última temporada, mesmo assim conseguiu se recuperar na etapa final do principal torneio do País e, beneficiado pela incrível derrocada do Botafogo – líder por 31 rodadas – conquistou o Brasileirão pelo segundo ano consecutivo.

O Verdão também é o atual bicampeão paulista, batendo o Água Santa na decisão do ano passado. O Palestra conquistou três dos quatro últimos títulos estaduais, com o próprio São Paulo levantando a taça em uma oportunidade. Em 2023 a Supercopa do Brasil também ficou com o alviverde paulista, derrotando o Flamengo por 4 x 3 em uma grande e movimentada decisão.

O São Paulo enfim chegou ao seu primeiro troféu de Copa do Brasil no ano passado. Coincidentemente o tricolor do Morumbi também superou o Flamengo na final. No Brasileirão a equipe então comandada por Dorival Júnior, agora treinador da Seleção Brasileira, terminou sua participação na 11ª posição, mas como já havia conquistado a Copa do Brasil o time assegurou vaga na edição deste ano da Taça Libertadores.

Em 2023 o São Paulo não chegou à final do Paulistão, como havia acontecido nos dois anos anteriores, quando perdeu uma e venceu outra decisão nos duelos contra o próprio Palmeiras. Os dois clubes têm mantido a hegemonia estadual desde que o Corinthians conquistou o tricampeonato, em 2019, e ficou para trás.

Na casa de apostas Bet365 o favoritismo de momento é do Palmeiras, com odds de 2.10. O São Paulo está sendo cotado a 3.50 na mesma empresa e para o empate as odds estão em 3.20. O placar mais popular neste bookmaker tem sido de 1 x 0 para o Verdão, seguido de 2 x 1 para a mesma equipe.

Para o placar ao término do primeiro tempo a dica nesta operadora é o Palmeiras abrindo o marcador, mas o São Paulo não conseguindo marcar. Não se preveem muitos gols neste duelo, um dos grandes clássicos do futebol paulista e brasileiro. O maior talento e o sucesso do elenco alviverde em termos de decisões nos últimos anos têm pesado muito na avaliação dos apostadores que estão fazendo seus lances no confronto decisivo deste domingo pela Supercopa do Brasil, no Mineirão.

O histórico recente do clássico é de muito equilíbrio, com duas vitórias palmeirenses, duas são paulinas e um empate. No último duelo, no dia 25 de outubro de 2023, porém, o Verdão de Abel Ferreira mostrou toda a sua força e aplicou uma impiedosa goleada de 5 x 0 em seu tradicional rival em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitas a mudanças até a data de realização da partida em Belo Horizonte.

