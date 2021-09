Na Série B, Botafogo demonstra força no mercado e anuncia contratação de ex-Manchester United

Apoie o 247

Com ajuda de torcedores ilustres como Felipe Neto e Marcelo Adnet, o Botafogo anunciou a contratação de Rafael, lateral de 31 anos que fez uma carreira vitoriosa no Manchester United, clube inglês atualmente defendido pelo craque Cristiano Ronaldo.

De acordo com informações do GE, o empresário e youtuber Felipe Neto emprestou R$ 250 mil e se empenhou pessoalmente em arrumar recursos para a contratação do lateral-direito. O humorista Marcelo Adnet também colaborou com a contratação, mas a reportagem não citou valores. Com a colaboração de alguns outros botafoguenses, o clube conseguiu assegurar o montante necessário e Jorge Braga, CEO do alvinegro carioca, deu sinal verde para a negociação.

Rafael é botafoguense e fez um esforço financeiro enorme para defender a camisa alvinegra, já que o lateral-direito recebeu propostas financeiras superiores, mas preferiu realizar o seu sonho de criança de vestir a camisa de um dos times mais tradicionais do Brasil. Não foram raras as vezes em que ele e seu irmão gêmeo Fábio demonstraram amor pelo clube carioca nas redes sociais.

Com a chegada de Rafael, o Botafogo credencia ainda mais o seu atual elenco para ser um dos quatro que garantirão o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2022. O time, que está embalado com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, ganhou consistência após a contratação do técnico Enderson Moreira, que mudou o patamar da equipe, que hoje ocupa a 4ª colocação da Série B, transformando o Botafogo em um time bem visto em sites de apostas .

Pelas redes sociais, Rafael sinalizou que irá vestir a emblemática camisa 7, que no passado foi vestida por craques como Garrincha, Maurício e Túlio Maravilha. O jogador assinou contrato até o fim da temporada de 2023 com o seu clube de coração.

Apesar de ser torcedor fanático pelo Fogão, Rafael foi revelado para o futebol em um time rival, o Fluminense, onde também foi revelado o seu irmão Fábio, que também é lateral, mas que atua do lado esquerdo e que, assim como o irmão, sonha em vestir a camisa do Botafogo. Os dois irmãos foram negociados com o Manchester quando ainda eram adolescentes, se transferindo para a Europa aos 18 anos, no ano de 2008.

Mesmo com uma dívida aproximada de R$ 1 bilhão, o Botafogo vem se fortalecendo ao longo da Série B e sendo um dos clubes brasileiros a movimentar o mercado. Ao longo da temporada, o clube contratou Chay, um dos destaques do meio-campo da equipe, e recentemente trouxe do Fortaleza os jogadores Luiz Henrique e Carlinhos, a pedido do técnico Enderson Moreira.

No Botafogo, especula-se que o jogador deve ser utilizado pelo treinador em uma posição mais ofensiva, na ponta direita, já que com Enderson, o atleta Daniel Borges se firmou na posição e o Glorioso teve ainda o retorno de Jonathan, que foi bem no Carioca. Contudo, Rafael é um jogador experiente, o que pode levar o treinador a colocá-lo na sua posição de origem e qualificar a defesa botafoguense.