Não há crescimento pessoal sem erros

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Todo trader inevitavelmente se depara com erros e falhas em sua jornada. Especialmente nos estágios iniciais, quando você não sabe quase nada sobre as peculiaridades dos mercados financeiros e negociações. É fácil levar para o lado pessoal; em vez disso, você deve considerar seus erros como uma lição valiosa. O desenvolvimento pessoal é baseado em falhas e é um processo de várias etapas, longo, mas interessante.

Se uma sessão de negociação não correr bem, a melhor solução é fazer uma pequena pausa para dar tempo de acalmar suas emoções e, então, você pode começar a trabalhar nos seus erros. Faça anotações no seu diário de negociações para acompanhar seus resultados. Confira um procedimento simples que você pode seguir após fechar uma negociação:

Marque todas as negociações malsucedidas no seu diário. Faça uma captura de tela do gráfico e marque onde você abriu e fechou a negociação. Não se esqueça dos indicadores técnicos para um melhor entendimento da situação do mercado. Analise minuciosamente suas negociações para descobrir o que deu errado e onde você cometeu o erro. Pense em como evitar isso no futuro. Resuma e escreva suas ideias no diário de negociações. Pense em um plano adicional. Você pode executar vários cenários possíveis no papel e apresentar soluções para cada um deles. Isso deixará você mais flexível e o ajudará a se adaptar a diferentes situações. Concentre-se na estabilidade das suas negociações, não no sucesso. Não importa como sua renda adicional muda. Sua tarefa é tornar sua negociação mais previsível. Negociações consistentes e resultados consistentes podem trazer um efeito maior.

Essa rotina ajudará você a encontrar pontos fortes e fracos em suas negociações. Mais tarde, essa análise levará menos tempo. Se fizer isso regularmente, você poderá reduzir sua porcentagem de negociações negativas e dar um passo no sentido de dimensionar seus resultados. É necessário continuar desenvolvendo essa habilidade constantemente, pois o mercado é imprevisível e pode confundir até mesmo um trader experiente.

PUBLICIDADE

Se você está procurando uma plataforma adequada para melhorar suas habilidades e aproveitar ao máximo suas negociações, dê uma olhada na Binomo . As ferramentas e indicadores avançados na plataforma podem ajudar na sua análise. E as estratégias de negociação, gratuitas para traders iniciantes e experientes, podem fornecer a você novos insights. Use estes tutoriais da Binomo para melhorar sua negociação. Cadastre-se no site da Binomo e desfrute de negociações acessíveis.

Aviso: operações financeiras podem envolver risco elevado. Avalie todos os riscos financeiros e procure orientações de um consultor financeiro independente antes de negociar.

PUBLICIDADE