Nas oitavas da Champions Bayern de Munique é favorito contra a Lazio na Bet365

A Champions League, mais prestigiado torneio interclubes do mundo e que reúne os melhores do continente europeu, chega à fase de oitavas de final com vários confrontos entre as equipes do Velho Mundo. Um deles envolverá a Lazio da Itália e o Bayern de Munique no Estádio Olímpico de Roma, com amplo favoritismo dos alemães nas casas de apostas como a bet365.

O duelo de ida entre italianos e alemães ocorrerá neste dia 14 às 17 horas (de Brasília) e, enquanto a Lazio jamais conquistou a Champions, o esquadrão vermelho do Bayern luta por sua sétima taça na história. A última conquista pelos alemães aconteceu na temporada de 2019/2020, quando derrotou o Paris Saint Germain na grande decisão do torneio.

No caso do clube de Roma seus melhores resultados no continente foram a conquista da Recopa Europeia de 1998/1999 e a Supercopa da Uefa em 1999, quando bateu os ingleses do Manchester United na final.

O Bayern de Munique está na vice-liderança do Campeonato Alemão, com 50 pontos, dois a menos que o Bayer Leverkusen. Em seu último compromisso pela liga nacional os bávaros venceram o Mönchengladbach por 3 x 1, jogando em casa, na Allianz Arena.

Na primeira fase da atual edição da Champions a equipe alemã ficou no Grupo A, composto ainda por Copenhague, Galatasaray e Manchester United, e terminou a etapa em primeiro lugar com 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e nenhuma derrota.

A Lazio ficou em segundo no Grupo E da atual edição da Champions, com dez pontos, quatro a menos que o Atlético Madrid, que se classificou em primeiro para as oitavas de final do torneio. No Campeonato Italiano o time de Roma faz uma campanha apenas mediana e ocupa a nona posição, com 34 pontos, quatro a menos que a arquirrival Roma, que fecha a faia de classificação para os torneios europeus da próxima temporada.

Na casa de apostas Bet365 o favoritismo de momento é dos alemães, com cotação de 1.53. A Lazio está com odds de 6.00 e o empate está sendo cotado a 4.00 no mesmo bookmaker. O artilheiro Harry Kane, do Bayern, é o mais citado nesta operadora de apostas como um provável artilheiro da partida. Em seguida estão Brian Zaragoza, também da equipe bávara. O placar de 1 x 0 para o time alemão seria o mais provável nesta mesma empresa.

Nos dois últimos jogos entre as equipes o Bayern de Munique levou vantagem, vencendo em 23 de fevereiro de 2021 em Roma por 4 x 1 e por 2 x 1 na Alemanha em 17 de março do mesmo ano. Os duelos também valiam pelas oitavas de final da Uefa Champions League.

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitas a mudanças até a data de realização do confronto de ida das oitavas de final da Champions, que ocorrerá na capital italiana.

