No clássico carioca, Fluminense é favorito contra o Botafogo na bet365

Na última rodada da Taça Guanabara, antigo primeiro turno do Campeonato Carioca, Fluminense e Botafogo fazem neste domingo (03/03) às 16 horas, no Estádio do Maracanã, o Clássico Vovô, o mais antigo do Rio de Janeiro e um dos mais tradicionais do Brasil.

Atual campeão da Conmebol Libertadores, título que conquistou pela primeira vez no ano passado, o Fluminense também detém o bicampeonato estadual, tendo derrotado o Flamengo nas decisões das duas mais recentes decisões. O tricolor segue forte sob o comando do técnico Fernando Diniz, mas está em segundo lugar na classificação da Taça Guanabara, já garantido nas semifinais do Cariocão-24.

O Botafogo ainda se ressente do fiasco do último anos, quando chegou a ter 13 pontos de vantagem na ponta do Campeonato Brasileiro e terminou a competição apenas na quinta posição. No meio da semana o alvinegro fez a festa no Estádio Nilton Santos e massacrou o Aurora da Bolívia por 6 x 0, classificando-se para a próxima etapa da Pré-Libertadores, quando enfrentará o Bragantino. No Carioca a equipe de General Severiano tem poucas chances de classificação para a semifinal, pois precisa bater o Fluminense e ainda torcer por um tropeço do Vasco na rodada.

Nos três últimos confrontos entre os tradicionais adversários deu Botafogo, mas o Fluminense inegavelmente vive um momento muito melhor que o alvinegro e por isso tem o favoritismo nas casas de apostas. Nem mesmo o expressivo resultado contra o Aurora no meio da semana, com quatro gols de Júnior santos, um de Savarino e o outro de Tiquinho Soares, que voltou a marcar depois de seis partidas de jejum, o time de General Severiano atuou muito bem contra os bolivianos, mas ainda tem de melhorar muito e superar o trauma do ano passado.

O Fluminense conquistou o título carioca33 vezes, atrás somente do Flamengo, que tem 37 taças do torneio estadual. O Botafogo levantou o troféu 21 vezes, a mais recente em 2018, quando bateu o Vasco na cobrança de penalidades máximas depois de derrotar o Cruzmaltino no tempo normal por 1 x 0, gol de Carli. No Carioca-24 o Fluminense perdeu na última rodada para o Flamengo por 2 x 0 e o Botafogo superou o lanterna Audax Rio pelo mesmo placar.

Na casa de apostas bet365, sediada no Reino Unido e com operações em todo o planeta, a cotação de momento do Fluminense para o Clássico Vovô é de 1.95 e a do Botafogo de 3.75. O empate no confronto está sendo cotado a 3.35 no mesmo bookmaker. O resultado de 1 x 0 para os tricolores tem sido o de maior probabilidade nesta operadora de apostas, seguido de empate por 1 x 1 e triunfo do time das Laranjeiras por 2 x 1.

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitos a mudanças até a data do confronto, que ocorrerá no Estádio do Maracanã.

