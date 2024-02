No clássico da Rivalidade, Flamengo tem o favoritismo na bet365 contra o Botafogo

Além da força do elenco do Flamengo, provavelmente o mais poderoso e caro do País, o Clássico da Rivalidade. edit

Após o empate com o Vasco em 0 x 0 no último domingo no Maracanã, o Flamengo tem nesta quarta-feira às 21h30, no mesmo estádio, mais um clássico pelo Campeonato Carioca de 2024, desta vez contra o Botafogo. O rubro negro da Gávea tem o favoritismo nas apostas na bet365.

No momento a equipe de Tite, que atuou alguns jogos do estadual com uma formação alternativa – os titulares estavam em pré-temporada nos Estados Unidos -, ocupa a sexta posição no Cariocão-24, com nove pontos, mas com uma partida a menos que o adversário de General Severiano. Apenas os quatro primeiros da fase inicial se classificam para as etapas mais decisivas do torneio e a competição chega no meio da semana à sétima rodada.

Bet365 inscrição » – R$500 em créditos de apostaO Botafogo tem 11 pontos e está na segunda posição, mas ainda não acertou sob o comando do técnico Tiago Nunes. Como no segundo turno do Brasileirão do ano passado, o alvinegro segue perdendo chances de confirmar vitórias na segunda etapa dos jogos e perdendo ponto. Em seu último compromisso, por exemplo, vencia o Nova Iguaçu por 2 x 0 e cedeu o empate.

Além da força do elenco do Flamengo, provavelmente o mais poderoso e caro do País, o Clássico da Rivalidade, como é conhecido o duelo entre Flamengo e Botafogo, tem como mais uma atração a provável estreia do jovem Luiz Henrique, recém-contratado a peso de ouro pelo Botafogo e que já está regularizado e à disposição de Tiago Nunes.

A Rede Bandeirantes e a Bandsports farão a transmissão do clássico no Maracanã a partir das 21h20. O canal Goat também transmitirá o confronto dos tradicionais adversários cariocas para todo o Brasil. Até o momento do fechamento desta matéria ainda não estava definida a arbitragem do duelo entre Flamengo e Botafogo.

No último embate entre alvinegros e rubro negros o time da Gávea levou a melhor e bateu o de General Severiano por 2 x 1 no dia 2 de setembro de 2023 pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Na ocasião o clássico ocorreu no Estádio Nilton Santos, do Botafogo. Em toda a história do confronto o Flamengo teve 142 vitórias sobre o rival, que registrou 114 e ocorreram ainda 124 empates.

Na bet365, casa britânica líder mundial de seu segmento, o favoritismo de momento é do Flamengo, com odds de 1.65. O Botafogo está sendo cotado a 5.20 na mesma empresa e o empate a 4.20. Neste bookmaker estima-se que o confronto terá mais de 1.5 gol ainda no primeiro tempo, com mais de dois nos 90 minutos. O placar preferido é de 2 x 0 para o rubro negro da Gávea, seguido de 2 x 1 também para o Flamengo e empate de 1 x 1. Mais: oblozuvanje.bet

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitos a mudanças até a data do clássico a ser disputado no Estádio do Maracanã.

