No clássico paulista São Paulo tem o favoritismo na Bet365 contra o Corinthians

No clássico paulista pela quarta rodada do principal estadual do País, São Paulo e Corinthians se enfrentam na Neo Química Arena com o tricolor atravessando um momento melhor que o arquirrival alvinegro. Na casa Bet365, inclusive, o time do Morumbi tem o favoritismo no tradicional duelo.

O confronto ocorre nesta terça-feira (30), a partir das 19h30 e o Timão precisa triunfar em casa para se recuperar no campeonato. O Corinthians perdeu duas das três partidas que disputou até o momento, a última para o São Bernardo fora de casa por 1 x 0. Mesmo com os percalços a equipe de Mano Menezes ocupa a segunda posição no grupo C, com três pontos, um a menos que o líder R. B. Bragantino.

O São Paulo lidera o Grupo D com sete pontos, ao lado do São Bernardo. Em seu último compromisso o tricolor do Morumbi a Portuguesa por 1 x 0, com gol marcado por Luiz Gustavo. A equipe de Thiago Carpini tem se ajustado aos poucos e é considerada por muitos como a principal adversária do Palmeiras, que briga pelo tricampeonato estadual.

Enquanto o Timão não conquista o Paulistão desde 2019, o São Paulo levantou a taça pela última vez em 2021. O tricolor ainda perdeu a final contra o Palmeiras em 2022 e tem dividido com o alviverde o protagonismo no Estado mais rico do País na década.

Para superar o Corinthians o São Paulo terá de quebrar um incômodo tabu. O tricolor jamais venceu o Corinthians na Neo Química Paulista, com 18 partidas realizadas entre as duas equipes no estádio desde a inauguração, em maior de 2014. Na Neo Química o Timão venceu 11 vezes e houve sete empates.

No último clássico os são paulinos venceram por 2 x 1, mas o duelo aconteceu no Morumbi. Ao longo da história houve 359 jogos, com ampla vantagem corintiana, com 133 vitórias contra 11 do adversário e 115 empates.

Apesar da vantagem nos números e do tabu que pesa sobre o adversário em jogos na Neo Química, o Corinthians não atravessa uma boa fase, com o trabalho de Mano Menezes muito questionado por torcedores e parte da diretoria. Até o momento, e mesmo com algumas contratações, o Timão ainda não engrenou. Do lado são paulino há mais tranquilidade e o título da Copa do Brasil no ano passado deixou o clube bem mais otimista em relação à atual temporada.

Na Bet365 app o favoritismo de momento é do São Paulo, com cotação de 2.40. A vitória do Corinthians está sendo cotada a 2.50 e as odds para o empate durante o clássico estão em 3.10. o placar de 1 x 0 para o tricolor do Morumbi tem sido o resultado mais citado neste bookmaker, seguido de um empate sem gols.

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração a matéria e estão sujeitas a mudanças até a data de realização do confronto marcado para a Neo Química Arena, na capital paulista.

