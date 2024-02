No duelo carioca, Fluminense é favorito na Bet365 contra o Vasco

O duelo acontecerá no Estádio do Maracanã às 21h30 e valerá pela oitava rodada do torneio. edit

Atual bicampeão estadual, o Fluminense fará nesta quarta-feira (14) seu primeiro clássico no Carioca-24, enfrentando o Vasco, que não conquista o título desde 2016. O tricolor das Laranjeiras, que também levantou a taça da Libertadores pela primeira vez no ano passado, tem o favoritismo na bet365.

Já atuando com seu time titular, o Fluminense mantém-se por enquanto na ponta do Carioca, mesmo tendo usado reservas e atletas da base em algumas partidas enquanto preparava melhor os principais jogadores do elenco. O time tricolor tem 17 pontos, dois a mais que o Flamengo, que está na segunda colocação. Em seu último compromisso a equipe das Laranjeiras venceu o fraco Sampaio Corrêa, de Saquarema, por 1 x 0, gol do artilheiro Germán Cano aos 34 minutos da etapa final.

O Vasco não começou muito bem o estadual deste ano, mas já se posiciona entre os que se classificariam para a próxima fase do Carioca. O time cruzmaltino tem 12 pontos e está na quarta posição do campeonato. Na última rodada o Gigante da Colina bateu o Audax Rio por 1 x 0 e em seu primeiro clássico empatou sem gols com o Flamengo. Um triunfo no duelo com o Fluminense no Maracanã além de representar um passo a mais para a classificação, aumentará a confiança dos torcedores de que o time está bem mais forte do que na temporada passada.

Em reunião na Federação der Futebol do Estado do Rio de Janeiro os dois clubes escolheram em consenso Bruno Mota Coreia para árbitro do clássico desta quarta-feira à noite. Carlos Eduardo Nunes Braga será o responsável pelo VAR durante a partida, também escolhido pelas próprias agremiações no encontro realizado na sede da Ferj.

No último clássico entre as duas equipes em setembro de 2023 o Vasco goleou o Fluminense por 4 x 2 pelo segundo turno da Série A do Brasileirão, com gols de Praxedes, Vegetti e Gabriel Pec (2), descontando Marcelo e Lima para o tricolor.

Em toda a história o retrospecto do clássico é favorável ao Vasco, que tem 153 vitórias contra 126 do adversário e houve 114 empates no confronto desde março de 1923, quando o Cruzmaltino derrotou o “Pó de Arroz” por 3 x 2 no estádio do São Cristóvão, na Rua Figueira de Melo, na zona norte do Rio de Janeiro.

Na Bet365 Mexico o Fluminense tem no comento cotação de1.70 e o Vasco odds de 4.50. Na mesma casa o empate no clássico está sendo cotado a 3.80. Entre os atletas mais cotados para marcarem no confronto estão Germán Cano, Lelê e Renato Augusto, todos do tricolor. O placar preferido neste bookmaker tem sido de 1 x 0 para o clube das Laranjeiras.

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitas a mudanças até a data de realização do confronto no Estádio do Maracanã.

