No tradicional clássico do RJ, Flamengo é favorito contra o Fluminense na bet365

Flamengo e Fluminense reeditam neste domingo no Maracanã o mais tradicional clássico do futebol carioca, em mais uma rodada – a décima – do estadual do Rio de Janeiro. edit

Nas casas de apostas o favoritismo de momento é do rubro negro da Gávea.

Os dois clubes decidiram nada mais, nada menos, que as quatro últimas edições do Campeonato Carioca, com dois títulos para cada, os dois mais recentes conquistados pelo Fluminense, que em 2024 luta por um tricampeonato que não consegue desde os distantes anos 80. Curiosamente as duas equipes também levantaram os troféus das duas últimas Libertadores, o Flamengo em 2022 e o Fluminense em 2023.

Bet365 inscrição » R$500 em créditos de apostaEm relação ao atual Cariocão, Flamengo e Fluminense estão empatados na ponta da Taça Guanabara, com 21 pontos cada, mas o rubro negro está em primeiro lugar por conta do melhor saldo de gols (17 contra dez do tricolor). O clássico deste domingo no Maracanã, portanto, representa uma espécie de decisão antecipada do torneio antes que o campeonato entre nas fases mais decisivas como a semifinal.

Na última rodada o Flamengo, comandado pelo técnico Tite, ex-seleção brasileira, goleou o Boavista por 4 x 0. Apesar da fragilidade do adversário, o confronto serviu para demonstrar que o time da Gávea está cada vez mais entrosado para o restante da temporada. Em 2023 o rubro negro naufragou e, mesmo com seu elenco repleto de craques, não conquistou nenhuma taça.

O Fluminense perdeu para a LDU no meio da semana, com um gol já nos acréscimos da partida, primeira da decisão da Recopa Sul-Americana. Como terá de enfrentar os peruanos no Rio de Janeiro na quinta-feira precisando da vitória para ficar com o troféu, o técnico tricolor, Fernando Diniz, poderá poupar alguns atletas mais destacados no clássico contra o Flamengo neste domingo. O Fla-Flu começará às 16 horas e marcará o retorno de Pulgar ao rubro negro. O atleta estava com uma virose e por isso não enfrentou o Boavista na última rodada do Carioca.

Ao longo da história Flamengo e Fluminense duelaram 447 vezes e o Flamengo tem a vantagem no retrospecto, com 162 vitórias contra 141 do Fluminense e 144 empates. O rubro negro marcou 643 gols no clássico e o tricolor 547. A última partida entre os tradicionais adversários terminou empatada em 1 x 1 e aconteceu em novembro do ano passado, pelo Campeonato Brasileiro.

Na casa de apostas britânica bet365 o favoritismo de momento é do Flamengo, que tem odds de 1.66 neste bookmaker. O Fluminense está sendo cotado a 4.75 e o empate no clássico a 3.50. O placar preferido neste operador de apostas é de 1 x 0 pra o time da Gávea, seguido de empate de 1 x 1 e vitória de 2 x 1 também do Flamengo.

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitas a mudanças até a data de realização da partida no Estádio do Maracanã.

