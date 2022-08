Nova reunião para regulamentação dos sites intermediários de loterias online no Brasil

Apoie o 247

Foi organizado pela AIDIGLOT em conjunto com parceiros para definir a agenda e protocolos em torno do pedido de audiência em Brasília.

A Associação de Intermediários Digitais de Jogos de Loterias (AIDIGLOT) promoveu o segundo encontro entre parceiros e convidados para formalizar a agenda positiva para a regulamentação de sites que realizam serviços de intermediação digital para loterias federais.

Gustavo Guimarães, ex-secretário de Loterias do Ministério da Economia, atual assessor do Senado e um dos responsáveis ​​pela modelagem de apostas esportivas no Brasil, esteve no evento.

Por sua vez, o presidente da AIDIGLOT, Mirko Mayeroff, destacou as pautas da associação, cujos pontos mais relevantes são as mudanças em relação ao órgão executivo da Caixa Econômica Federal.

O encontro também destacou a série de protocolos deixados pela associação em torno do pedido de audiência na sede de Brasília, bem como a falta de resposta da Caixa.

Da mesma forma, novos contatos serão feitos para enfatizar a importância da abertura de um diálogo transparente com a instituição.

“Nosso segundo encontro mais do que demonstrou a solidez do setor. Foram mais de 20 empresas participando ativamente na busca de um objetivo comum, que é um diálogo aberto e coerente em prol da regulação do setor.”

Deixando claro que a organização busca estabelecer as melhores regulamentações para tornar esse tipo de local mais seguro para os jogadores. TheLotter é um site de loteria confiável, que conquistou sua reputação, como outros sites, com base no cuidado de seus usuários, seguindo rigorosamente as regras e regulamentos necessários para cuidar de cada um de seus usuários.

“Os benefícios dessa ação são mútuos e impactam positivamente a sociedade com a geração de empregos, maiores arrecadações nas loterias e, consequentemente, maiores repasses aos órgãos públicos, promovendo esporte, cultura e segurança”, disse Mayeroff.

Vale destacar que uma importante ação liderada pela entidade é um estudo encomendado à Fundação Getúlio Vargas (FGV), que analisa o impacto positivo que a diversificação dos canais de venda de loterias pode gerar na economia brasileira.

A regulamentação dos sites de loterias no Brasil

Os dados prometem mensurar como a atuação regulada do nicho de sites intermediários de loterias online pode gerar para a sociedade como um todo, beneficiando não só os apostadores em relação à conveniência de fazer previsões em loterias digitais, mas também nas consequências que uma maior coleção é capaz de promover em todo o país.

No final de abril, a AIDIGLOT realizou sua primeira reunião onde mencionou as diretrizes e a forma como a associação pretende apoiar as demandas legais dos atuais e futuros associados. Além disso, especificou como estão sendo realizadas as negociações jurídicas e políticas em Brasília. Na ocasião, o presidente da Sorte Online e sócio fundador da entidade, Marcio Malta, defendeu em sua apresentação o objetivo de regulamentar a atividade, fazendo um paralelo ao caso vivenciado por startups tecnológicas como a Uber, que também enfrentou longas batalhas para tenham sua regulamentação efetiva. Além disso, o executivo apresentou os desafios e transformações enfrentados e ouviu dos convidados as maiores dificuldades e necessidades do segmento.

