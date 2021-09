O desempenho da moeda brasileira frente às moedas dos mercados emergentes

Apoie o 247

De acordo com dados complicados pela agência Austin Ratin, a moeda brasileira teve o 6º pior desempenho no mundo em 2020. Em outras palavras, foi a moeda com pior performance (desvalorização de 22,4%) em relação ao dólar. Algumas das causas que explicam o péssimo desempenho do Real, no ano passado, foram a redução na taxa de juros, as polêmicas sobre a gestão ambiental e a incerteza sobre o panorama fiscal do país. Tudo isso em meio à falta de clareza sobre a retomada da economia em meio à pandemia.

Neste ano de 2021, porém, a moeda do Brasil, na data de 23 de junho, era a 4ª moeda com maior valorização frente ao dólar (+3,6%). Apesar dessa notícia positiva para os interesses brasileiros, a situação política no país, um ano antes das eleições presidenciais, impede que os investidores vivam dias mais tranquilos. No dia 7 de setembro, declarações do presidente Jair Bolsonaro contra ministros do Supremo Tribunal Federal tiveram uma repercussão negativa na Bolsa de Valores, que registrou queda, naquele dia, de 3,78%. Entretanto, no dia seguinte, a Bolsa brasileira registrou alta de 1,7%, graças a uma carta de Bolsonaro em que tentava reduzir a tensão com os ministros.

Assim, em apenas dois dias, os investidores mais iniciantes souberam como o mercado financeiro pode ser afetado por fatores externos, como os políticos. Essa é a realidade, por exemplo, do mercado de câmbio Forex. A volatilidade dos ativos financeiros pode ser usada a favor por meio de aplicativos de Forex para iPhone, que permitem aos investidores negociar instrumentos financeiros como pares de moedas, índices de ações e commodities, como metais preciosos.

O Real e as moedas na América Latina

Em 2020, o Peso argentino foi a 4ª moeda que mais se desvalorizou em relação ao dólar (-28,8%). Neste ano, ao fim do primeiro trimestre, a moeda da Argentina aparecia na lista da Austin Rating como a 7ª moeda mais desvalorizada. A moeda venezuelana, por sua vez, terminou o primeiro trimestre com desempenho ainda pior: desvalorização de 64,9%, obtendo a terceira posição na lista das que mais se desvalorizaram. E, ainda na lista das dez moedas mais desvalorizadas no mundo, também estavam a da Colômbia e a do Peru. Uma situação, portanto, oposta ao do Real brasileiro.

Alguns dos fatores que explicam a melhora no desempenho da moeda brasileira frente ao dólar, em 2021, estão a subida na taxa de juros SELIC (em 22 de setembro, essa taxa foi elevada para 6,25% ao ano), o avanço no processo de vacinação e a previsão de crescimento do PIB.

Como aproveitar as subidas e descidas da moeda brasileira?

Embora o país conviva com as incertezas causadas pelos conflitos políticos, com as incertezas fiscais e a crescente inflação, os investidores devem ter em mente que a volatilidade dos ativos de renda variável pode ser usada a favor. Assim, os investidores podem aproveitar as subidas e descidas da moeda brasileira em relação ao dólar por meio de negociações no mercado Forex.

Corretoras internacionais como TD Ameritrade, Admiral Markets e IG possuem aplicativos de Forex para iPhone, ideais para investidores mais experientes e acostumados com a volatilidade do mercado, e que sabem usá-la a favor para negociar pares de moeda. Dessa forma, por exemplo, é possível negociar o par USD / BRL (dólar / real), além dos pares mais negociados, como EUR / USD, GBP / USD e USD / JPY.

Considerações finais

As subidas e descidas no desempenho da moeda brasileira são motivadas, em grande parte, por fatores sociais e políticos no próprio país. Embora a pandemia tenha afetado o mercado brasileiro de maneira grave, a história brasileira mostra que os conflitos políticos são um fator de bastante influência na Bolsa de Valores. Ainda assim, a moeda brasileira tem tido, em 2021, um melhor desempenho em relação às moedas de países emergentes da América Latina.

Esses fatores sociais e políticos que tanto afetam o desempenho das moedas devem ser levados em conta por todos os investidores no mercado Forex. Para negociar pares de moeda, é preciso abrir uma conta em uma corretora internacional, já que o Forex não é regularizado no Brasil. Além disso, recomenda-se que os investidores abram uma conta demonstrativa na corretora selecionada.