O Palmeiras está reforçando a equipe para a temporada 2022 e a Copa do Mundo

De acordo com informações da revista Kicker, da Alemanha, o centroavante Lucas Alario deverá deixar o Bayer Leverkusen em junho. Este jogador é um alvo antigo do Palmeiras que é claro que o clube queria obter agora para a disputa do Mundial e para a temporada 2022.

O Bayer Leverkusen está pedindo 6,5 milhões de euros (cerca de R $33 milhões) para negociar o argentino. Embora Alario realmente tenha a intenção de deixar o clube, sua preferência é permanecer no futebol europeu e ficar titular em alguma outra equipe do Velho Continente.

Nas negociações passadas com o Palmeiras, como informou o ESPN.com.br, Lucas Alario viu a vinda ao futebol brasileiro como possibilidade bastante provável e até chegou a ter um acordo com o Verdão. No entanto, o empréstimo foi vetado pelos alemães, pois naquele momento da temporada não queriam perder uma opção de ataque.

Atualmente, o Bayer Leverkusen conta com Sardar Azmoun e Patrik Schick para a posição de Alario, então o centroavante tem ainda menos espaço no time do técnico Gerardo Seoane.

As informações anunciadas como bem certas sobre a saída de Alario da Alemanha pode fazer com que o Palmeiras reinicie as negociações com o jogador em que tem interesse já faz tempo, visando o próximo mercado de transferências.

Por outro lado, deve ser mencionado que o Palmeiras tem uma forte concorrência do River Plate. De acordo com o diário Olé, a equipe argentina está monitorando a possível saída de Alario da Alemanha e pode entrar nas negociações também.

O outro alvo do Palmeiras de hoje é o Scarpa que está ainda jogando no clube mas quer ir para a Europa. Recentemente chegaram também as informações do Verdão que o Scarpa não renovaria com o clube.

O Palmeiras tentou de todas as formas antecipar a renovação de contrato de Scarpa, bem como conseguiu com Marcos Rocha, o lateral direito. Mas segundo a diretoria do Palmeiras, o Scarpa disse que prefere encerrar o contrato com o Palmeiras no final do ano, e depois buscar novos desafios, uma nova expectativa de jogar no futebol europeu.

Mesmo que não haja nenhum time de ponta por enquanto, o interesse dele é jogar no futebol europeu. Então ele vai cumprir o contrato com o Verdão até o final da temporada, o que é justo, não tem nada incorreto disso, e depois ele renova o contrato se quiser ou não renova. A decisão dele e a esposa é ir para a Europa, então o clube e os fãs só têm que respeitá-la. Mas o jogador vai continuar no Palmeiras, pelo menos, até Dezembro.

